Анастасия Заворотнюк умерла?: появилась информация о подготовке к похоронам

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Анастасию Завоторнюк тайно вывезли из больницы в Москве, и ее представители отказываются комментировать ситуацию.

В соцсетях запустили слух о том, что Анастасия Заворотнюк могла действительно умереть, и ее уже тайно похоронили. Телеграм-канал НеМалахов даже называет место предположительных похорон.

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"Ситуация с Анастасией Заворотнюк, а точнее с молчанием родни о том, что происходит с актрисой, натолкнула нас вот на какие размышления. Ведь может случиться так, что прекрасная няня реально умерла и ее уже даже по-тихому похоронили в Анкудиново рядом с отцом и братом", - говорится в сообщении.

Редакторы канала даже поведали, что семья Заворотнюк приготовила место для похорон рядом с отцом и братом Анастасии Заворотнюк еще летом 2019.

По их информации, это кладбище Анкудиново, которое, находится совсем недалеко от особняка Заворотнюк и Чернышева за Москвой.

"От Крекшино, где стоит 900-метровый особняк Заворотнюк, всего несколько километров до Анкудиново. Кладбище тихое, скрыто в лесу. На территории есть часовня, где и проходят отпевания", - утверждают редакторы.

По их мнению, Заворотнюк могли кремировать, потому про похороны никто ничего и не знает.

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Ранее появилась информация о том, куда перевезли Анастасию Заворотнюк, и как проходит новый этап ее лечения.

До этого появилась информация, что Анастасия Заворотнюк умерла, но, оказалось, что Анастасию Заворотнюк тайно выписали из частной больницы в Москве. В сети начался скандал из-за новости о том, что Заворотнюк умерла, поэтому представители Анастасии были вынуждены подтвердить, что она жива.