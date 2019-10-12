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Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги

12 октября 2019, 14:00

Новый 5 выпуск 10 сезона Х-Фактора вышел 12 октября на СТБ. Кого выберут судьи Х-Фактора для участия в новом 10 сезоне - читайте и смотрите на Главреде.

Х-Фактор 2019: 5 выпуск онлайн - кастинг
Х-Фактор 2019: 5 выпуск онлайн - кастинг / СТБ

Пятый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 12 октября в 19-00 на СТБ. В новом выпуске, посвященном кастингам, на шоу придет участница группы Ленинград и старый знакомец - победитель программы Шанс. Что было в пятом выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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Судьи 5 выпуска 10 сезона Х-Фактора - Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова и Дмитрий Шуров заслушали всех желающих принять участие в новом 10 сезоне Х-Фактора. Постоянной ведущей Х-Фактора стала Даша Трегубова.

В 5 выпуске вокального шоу Х-фактор 2019 на СТБ свой артистизм и вокальные данные продемонстрировала победительница другого вокального шоу Элина Иващенко, героиня скандального клипа i_$uss Ленинграда Мария Стопник, и победитель Караоке на майдані и Шанса Петр Дмитриченко. Всех удивит своим выступлением украинский боксер, душа которого желает петь.

Х-Фактор 2019
Х-Фактор 2019 5 сезон: выступления онлайн / СТБ

Появлению на сцене-Х участника Петра Дмитриченко очень обрадуется Игорь Кондратюк. После победы парня в проектах Караоке на майдані и Шанс Кондратюк некоторое время сотрудничал с Петром и помогал ему по продюсерской линии. Но в какой-то момент у парня случилась звездная болезнь, что расстроило Кондратюка.

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"Выступление показали по телевизору и после этого начался самый большой мой пик популярности: когда люди останавливают тебя, говорят, как они переживали, кричат "Это он", когда видят. И ты просто не можешь идти по улице, а я не был к этому готов. Популярность – это очень тяжелая ноша, отключение от реальности, ощущение какой-то вседозволенности", - вспоминает Петр Дмитриченко.

Теперь он решил вернуться на сцену, но как судьи оценят его старания?

А вот Мария Стопник, которая сыграла главную роль в скандальном клипе i_$uss группы Ленинград. Она хочет, чтобы ее помнили не по этому клипу.

"Я не хочу оставаться девочкой из клипа Ленинград. Я должна использовать все возможности, чтобы развиваться дальше", - говорит Марина.

В 5 выпуске на кастинг придет победительница известного вокального шоу Элина Иващенко.

Х-Фактор 2019
Х-Фактор 2019 5 выпуск: кастинги / СТБ

Кроме того, придет на прослушивание и Ярослав Смаль, который давно обижен на Игоря Кондратюка.

А другой участник шоу вызовет восторг у другого члена жюри Дмитрия Шурова.

"Теперь я бачу, що ювілейний 10 сезон буде зашибісь", - заявит Шуров.

Кроме того, Дмитрий Шуров подготовил для зрителей шоу особый сюрприз, который представит в эфире.

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Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн - 12-10-2019:

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.

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