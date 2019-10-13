Танці з зірками 2019: 8 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Танці з зірками 2019: 8 выпуск онлайн / 1+1

Новый 8 выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел на 1+1 в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом восьмом выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

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Судить шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Циско Гомес. Четвертым станет легендарный Григорий Чапкис, который судил еще Влада Яму на первом сезоне танцев. Ведущими балкона в 8 выпуске Танців з зірками стали Потап со своим сыном Андреем.

В новом выпуске Танці з зірками темой танцев стала Битва за жизнь. В эфире придется танцевать только бальные танцы. Пары снова вернули своих партнеров, и целую неделю готовили новые танцы.

По правилам, в конце для выживания, парам придется продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. В этом году они не будут повторять номер, который перед этим будут танцевать в эфире, чтобы показать свою ловкость и мастерство в других видах хореографии. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, оценивая техническую подготовку пары.

Алексей Яровенко, который в прошлом эфире признался, что он хотел покинуть шоу и решил остаться, чтобы не подвести свою партнершу Алену Шоптенко, будет танцевать с ней танго.

Ксения Мишина тоже бросила себе вызов. Со своим партнером Женей Котом они станцуют джайв в комических образах.

Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым станцуют карнавальную самбу.

Другие участники пока что не раскрывали свои планы на 8 неделю Танцев.

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Танці з зірками 2019 8 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 13-10-2019:

В этот раз линии голосования были открыты целую неделю, и зрители имели возможность проголосовать за своих любимых звезд.

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.