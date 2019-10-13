После скандала с наркотиками Бочкарева укатила на гастроли: подробности

Наталья Бочкарева / Instagram.Com/Natalia_bochkareva_official

Российская актриса Наталья Бочкарева, которая вляпалась в скандал с наркотиками, отправилась на гастроли. По словам артистки, ее ожидают разные города и разные спектакли.

"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу", - написала главная героиня сериала Счастливы вместе в своем Instagram-аккаунте.

При этом она не уточнила, с каким именно театром у нее гастроли и о каких спектаклях идет речь.

Стоит отметить, что на опубликованном фото актриса выглядит очень хорошо. Взглянув на фотографию складывается впечатление, что Бочкареву обошла стороной история с кокаином в трусах.

Напомним, что в ночь на 28 сентября в Москве инспекторы ГИБДД задержали российскую актрису театра и кино Наталью Бочкареву с кокаином.