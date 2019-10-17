"Огромное разочарование": Элтон Джон разнес ремейк Короля Льва

Легендарный музыкант особо не либеральничал, оценивая ремейк классического диснеевского мультфильма Король Лев.
Легендарный британский пианист, певец и композитор Элтон Джон в крайне критическом тоне оценил саундтрек ремейка диснеевского классического мультфильма "Король Лев" (реж. Джон Фавро).
Соответствующее заявление он сделал в интервью популярному глянцевому порталу GQ.
"Новая версия "Короля Льва" стала для меня огромным разочарованием", — сказал Элтон Джон.
Главной проблемой кино, по мнению музыканта, является саундтрек, в активно использовались песни из оригинального мультфильма [из Элтон Джон написал вместе с Хансом Циммером и Тимом Райсом - Главред].
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"Я думаю, что они облажались с музыкой. В оригинале музыка была невероятно важной частью, тогда как в текущем фильме она не имела подобного значения. Волшебство и радость пропали", — посетовал Элтон Джон.
Напомним, ранее режиссер ремейка Короля Льва Джон Фавро показал тайную сцену, снятую в Африку.