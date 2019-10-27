17 независимый рэп-баттл: Симптом из Грибов лидирует в 1 раунде

Симптом из Грибов попал в топ-5 17 независимого рэп-баттла / Instagram

Киевский рэпер Симптом, который сейчас поет в группе Grebz, подал свой трек на 17 Независимый рэп-баттл hip-hop ru под ником Simptomaponika.

По результатам 1 раунда, которые задержались из-за хакерской атаки, Simptomaponika оказался на 4 месте, а 1 занял Oxxxymiron, который подался на баттл впервые за 10 лет.

Simptomaponika набрал как и Oxxxymiron 25 баллов от судей, но разница - в симпатиях зрителей. Всего, 25 баллов набрали 8 реперов - Oxxxymiron, Loc-Dog, DRUMMATIX, Simptomaponika, StevienInsane, Грязный Рамирес, Emili_ro и Граф (ALL1).

По результатам 1 раунда во второй прошло 1007 человек.

Simptomaponika - В Долгий Путь для 17-го независимого баттла слушать онлайн:

Oxxxymiron - В долгий путь (1 раунд 17ib) PROD. BY JURA KEZ слушать онлайн:

Напомним, 17 независимый рэп-баттл на hip-hop ru стартовал с июня 2019, и продлится до весны 2020 года. Он особенный тем, что после 10 лет на него подался легендарный Oxxxymiron, который покинул Россию, и строил карьеру в Европе и США.