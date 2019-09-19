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Оксимирон заявился на онлайн-баттл Hip-hop ru: почему в моду снова входит рэп

19 сентября 2019, 12:36

В России осенью стартовал новый сезон онлайн-баттла на сайте Hip-hop ru, и впервые за десяток лет рэп снова приковал к себе внимание общественности.

Oxxxymiron
Oxxxymiron / sova.ponominalu.ru

Онлайн-баттлы на сайте Hip-hop ru проводятся с начала 2000-х, но последнее десятилетие интерес к ним пропал. В 2019 году заявку на участие подал знаменитый Оксимирон, который не снисходил до таких мероприятий лет 10.

В сентябре 2019 Оксимирон, настоящее имя которого Мирон Федоров, впервые за долгое время решил принять участие в онлайн-баттлах, благодаря которым когда-то стал известным. Впервые он принял участие в онлайн-баттлах на Hip-hop ru в 2001 году, где познакомился с русским рэпом. Он учился в Германии, а потов Великобритании и закончил Оксфорд. На тот момент он уже получил уважение и признание рэперов. В 2009 году он чуть не побудил в 14 ежегодном баттле, но несмотря на это получил массу наград на Hip-Hop.ru Awards 2009. Тогда же он приехал в Украину со своими концертами.

В 2010 году он придумал свой независимый лейбл Vagabund, и выпустил альбом Вечный Жид. С того времени его карьера резко пошла вверх, вплоть до баттла с рэпером Гнойным в 2017 году.

С ним конфликт разгорелся еще в 2016 году, и почти год Гнойных обсыпал Оксимирона оскорблениями. В день баттла ходили даже слухи, что он выиграл, но результат был 5:0 в пользу Оксимирона. После этого Оксимирон сосредоточил свое внимание на сотрудничестве с иностранными лейблами и рэперами. Он вошел в Booking Machine, и вскоре стал там СЕО.

Однако, неожиданно 24 августа 2019 он покинул свою должность и работу с Booking Machine, а в первых числах сентября подал заявку на участие в 17 онлайн-баттле  Hip-hop ru.

Оксимирон - в Долгий путь смотреть онлайн трек для 1 раунда 17ib:

Это сильно всколыхнуло рэп-общество в России, и заявки поспешили подать все, кто мало-мальски понимает, что такое рэп -  L'One, Хованский, ST, Рем Дигга, ST1M, Loc-Dog, Re-pac,  ★ M∑gabyte ★, }I{eKa AkTuVNый, Егор Крид, и многие другие. На данный момент, пока идет первый раунд, и еще можно подавать заявки, на сайте уже 215 страниц треков.

Гнойный, который был Славой КПСС и записался как Воровская лапа, записал трек на 5 минут, и был дисквалифицирован судьями.

В предыдущих состязаниях hip-hop.ru принимали участие такие рэперы, как Noize MC, Бабангида, СД и Оксимирон. 17-й баттл будет проходить в четыре раунда, оценивать треки участников будут 14 судей, среди которых хип-хоп-исполнители Стим (St1m), Хайд, Пиэм, Эрнесто и Джонибой.

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