17 независимый рэп баттл 2019: Когда будет второй раунд

В 2019 году началось долгоданное и уникальное событие - 17 независимый рэп баттл на hip-hop.ru, куда подался сам Oxxxymiron, но после окончания 1 тура случился фатальный сбой.
В России с лета 2019 стартовал 17 независимый рэп баттл на hip-hop.ru, в котором впервые за 10 лет решил принять участие Oxxxymiron.
Но после 30 сентября, когда нужно было начинать 2 раунд, ничего не произошло. Как оказалось, проблема не в безалаберности организаторов.
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На официальной странице рэп-баттла во Вконтакте админы поведали, что неизвестные хакеры обнаружили уязвимое место на сайте, и совершив атаку, уничтожили базы данных на первый раунд.
По словам осведомленного человека - сейчас работают с бэкапами, и восстанавливают данные.
Поэтому отмены баттла скорей всего не будет, но зато отсрочка 2 раунда - да.
Как вариант - админы попросили хакера вернуть все на место, и показать уязвимости - тогда ему ничего не будет.
Напомним, 17 независимый рэп баттл на hip-hop.ru стартовал в июне 2019. Первый тур - отбор клипов должен был продлиться до 30 сентября, а с 1 октября должен был стартовать 2 тур, но все пошло не так. По правилам 17 независимого рэп баттла на hip-hop.ru продлиться еще полгода - до весны 2020.