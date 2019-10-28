"Горе, страшная болезнь": реальное состояние Заворотнюк потрясло сеть

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк действительно лечит рак головного мозга, и вполне вероятно 4 степени в одной из больниц Москвы. Родственники устроили информационную блокаду вокруг болезни Анастасии Заворотнюк, и с трудом, но позатыкали все возможные источники слухов.

Теперь же близкие постепенно начинают приоткрывать завесу тайны. В особенности, коллега по цеху Вячеслав Манучаров в программе Ты не поверишь высказался о состоянии Заворотнюк и ее болезни.

Читайте также"Что с Настей?": Фото Анастасии Заворотнюк из онкологии распространяют в сети

"Горе у них. Страшная болезнь. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье. Сегодня банкет — завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут и не позвать", - объясняет он.

Кроме того, актер потребовал отвязаться от семьи Заворотнюк папарацци: "Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить".

Он отметил, что это относится к российским, журналистам, которые предлагали ему отнюдь немаленькую сумму за то, чтобы он приехал к семье Заворотнюк с цветами, чтобы запечатлеть, когда к нему будут выходить родственники, или, даже сама Заворотнюк.

"Мне позвонили, предлагали гонорар. Чтобы я приехал к дому Насти с букетом цветов. Ничего святого нет у людей. Это чудовищно, что сейчас все хотят ее снимать, просят фото. Зачем лезть в ее частную жизнь? Дежурить у дома и дачи?", - отозвался Манучаров.

Ранее в сети появилась информация от российских магах, которые высказали предположения о происхождении болезни Заворотнюк.

До этого в сети распространяли слухи о том, что Анастасия Заворотнюк на самом деле просто сделала неудачную пластическую операцию.