Обнаружено проклятие: экстрасенс раскрыл источник болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк больна раком. Родственники Заворотнюк подтвердили, что она лечит рак головного мозга, но не раскрывают реального состояния актрисы. Так что все знамениты экстрасенсы стараются раскрыть правду при помощи своего третьего глаза.

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Один из известных российских колдунов Артем Бесов считает, что несчастье постигло артистку из-за ужасной энергетики места, на котором построен ее дом, пишет РБК-Украина.

Заворотнюк брала кредит в долларах для постройки дома в Крешкино под Москвой. Когда Анастасия брала кредит, она не думала, что в 2014 году рубль рухнет, а ей придется выплачивать ипотеку в долларах. И финансовая - это не единственная проблема от нового дома.

Другой маг уверен, что на месте дома Заворотнюк было тысячелетнее капище. И якобы там была сама Морана - не самая добрая богиня древних язычников.

"Кровь всегда требует новой крови — такой закон темного мира. На месте древних капищ нельзя ничего строить, пасти скот…"., - сказал экстрасенс. А всем известно, что потревоженные духи и боги вполне могут насылать болезни.

Существует также вариант того, что на Заворотнюк наложили порчу. Так считает известная экстрасенс Галина Янко.

"Методы воздействия на человека показаны картой смерти. Это говорит о том, что человек специально делал ей порчу, чтобы довести ее до могильной плиты", - считает экстрасенс. По ее мнении порчу навели ее знакомые.

А вот, в отличии от Галины Янко, экстрасенс Саона уверена, что рак звезды - не что иное, как проклятье.

"Если говорить о магии, то рак считают неким проклятием… В случае с Завортнюк я вижу, что все плохое пришло к ней не просто так", - отметила ведунья.

Она намекает, что люди, которые пострадали от общения с Заворотнюк могли негативно думать о ней, и спровоцировать несчастья.

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Ранее свою поддержку Анастасии Заворотнюк выразили дети, которые болели раком, и получили от нее помощи и поддержку.

Однако, кроме этого, последние слухи о болезни Заворотнюк были неутешительными - в сети начали сплетничать, что Анастасия сделала неудачную пластику и прячется от людей.

Из-за того, что родственники скрывают реальное состояние Заворотнюк, россияне начали сомневаться в болезни актрисы, и проводить параллели с пиаром Бари Алибасова.

Тем временем, в сети опровергают слухи об Анастасии Заворотнюк - что страницу ее поддержки ведут люди Андрея Малахова за бесплатное интервью с актрисой.