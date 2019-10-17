"Вообще рехнулись дибилы": у Заворотнюк отреагировали на последние слухи

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Родные Анастасии Заворотнюк жестко отрагировали на распространяемый в сети слух о том, что информационную поддержку им предоставил Андрей Малахов.

На фанатской странице в Instagram показали новые фейковые новости - опубликовав скриншоты с сайтов новостей, которые распространили их.

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На фанатской странице Анастасии Заворотнюк без объяснений назвали фейком информацию о том, что Андрей Малахов помогает с ведением соцстраниц от имени Заворотнюк, а в обмен за это получит право на эксклюзивное шоу.

Эту информацию впервые опубликовал тереграм-канал Mash. И хоть понятно такое резкое поведение родных Заворотнюк, до сих пор никто не знает, кто на самом деле так красиво веден ее фанатскую страницу в Instagram.

В комментариях к публикации фанаты и сочувствующие Анастасии Заворотнюк накинулись на журналистов с критикой за то, что они вмешиваются в личную жизнь Анастасии Заворотнюк.

"Боже, бедная Анастасия! Человек быстрее с ума сойдет от того что публикует сми, чем вылечиться", "Вообще рехнулись дибилы", "Настеньке желаем здоровья", "Я так и думала, что это вранье", "Люди иногда такие поступки совершает как будто бессмертны. Печаль глубока оттого что таких много. В какой момент с вами стало что-то нет так? Вам мало денег? Нечего кушать или негде жить?", "Кошмар что пишут! Терпение вам! А Насте здоровья!", "А кто ведёт этот аккаунт? Откуда информация, выкладываемая здесь?", "какие же черти эти СМИ", "Люди хватит хайпить на чужой болезни... Это некрасиво.. Бумеранг никто не отменял... Совсем совесть потеряли журналисты.. ", - пишут в комментариях.

Ранее появилась информация о том, что Анастасии Заворотнюк стало лучше - после двух операций она уже передвигается, и занимается в бассейне реабилитацией.

Перед этим на телеграм-канале Mash объявили, что раскруткой страницы Заворотнюк занимается Андрей Малахов ради эксклюзивного интервью.

Как известно, Анастасия Заворотнюк лечит рак 4 степни в больнице Москвы. Родственники отказываются общаться со СМИ и объявлять что-то о ее состоянии, но люто травят всех, кто пишет неугодную им информацию.