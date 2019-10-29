Танці з зірками: что произошло с Анной Ризатдиновой в последнем эфире

Анна Ризатдинова / Instagram

Анна Ризатдинова почти потеряла сознание после своего последнего танца - балета в 10 эфире Танці з зірками, чем до смерти перепугала организаторов, ведущих и судей шоу на 1+1.

Что на самом деле случилось с Анной Ризатдиновой сообщил ее партнер - Александр Прохоров.

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"Десятая неделя на проекте для нас самая сложная. Сложно не только физически, а даже больше морально. Кто бы что не говорил, но все решает танец, его чистое исполнение и техника. Наша пара вновь доказала то, что нам равных нет. Я действительно считаю, что Аня – самая лучшая ученица проекта Танці з зірками. Это доказывают оценки судей и зрительское голосование. Мы продолжаем двигаться к нашей заветной цели на паркете", - сказал Прохоров.

Причиной плохого самочувствия и повышенного давления, как позже рассказал партнер Анны – Александр Прохоров, стала огромная усталость от ежедневных нагрузок. Гимнастка за неделю сумела стать на пуанты и освоить сложнейшие элементы танца, хотя это было крайне сложно. Отразилось на самочувствии и трагическое событие в семье девушки: на этой неделе дедушка спортсменки ушел из жизни.

"Мы не сдаемся, и тот инцидент, который случился с Аней после нашего номера, лишь доказательство того, что мы много трудимся в зале чтобы показать нашему любимому зрителю настоящую магию танца. Безусловно, мне стало страшно в тот момент, когда Аня, облокотившись на меня, начала терять сознание. Переживал за ее здоровье, чтобы не было плохих последствий. Сразу же после эфира, по предписанию врачей, Аня поехала домой отдыхать и восстанавливать силы и сейчас она хорошо себя чувствует. Мы дали себе день на передышку: отменили репетиции в понедельник и занимались подготовкой к следующему эфиру, думали над идеей, выбирали музыку. Я знаю одно: она – боец, и что бы не было, она будет стоять крепко и двигаться к финалу как танк. А это была всего лишь маленькая фора для других участников. Дальше будет жесткая борьба за приз, который наша пара заслуживает", — рассказал Александр Прохоров, танцор и хореограф.

Анна Ризатдинова чуть не потеряла сознание / Пресс-служба

После осмотра врача за кулисами, пара все же вышла ещё раз на паркет на шоу результатов. Несмотря на стресс и плохое самочувствие, судьи и зрители высоко оценили номер пары Александра и Анны и они стали лидерами эфира, получив 38 баллов.

Танці з зірками 2019 10 выпуск смотреть онлайн 27-10-2019: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - классический балет:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.