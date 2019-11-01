"Молитвой с гриппом будем биться": Шнуров предвидел будущее России

Сергей Шнуров / РИА Новости

Новая масштабная реформа медицины в России не совсем позитивно повлияла на работу системы, и пока российские пропагандистские издания пытаются найти объяснение, музыкант и поет Сергей Шнуров поспешил со своими комментариями происходящего, которые он опубликовал в Instagram.

Известный своим юмором и иронией, Шнуров выдал новый рифмованный иронический текст.

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"От менингита заячьей лапой

Протри головку три разá.

Умолкли в сёлах эскулапы.

Рецепт шаман всем рассказал.

Пусть надрываются коменты, -

"Подвёл какой нам идиот,

Под санкции медикаменты,

Оставив только бинт и йод?"

Лекарство многим только снится,

Но это, братцы, лишь цветочки.

Сперва закроются больницы,

И доведённые до точки,

Затем уйдут из школ кто в бога

Не верил. Физики, допустим.

Под крик - туда им и дорога.

В Китай уедут, в захолустье.

И заживим тогда мы, братцы

Духовно, как святой Агриппа.

Молитвой с бесом будем драться,

Его считали раньше гриппом", - пишет Сергей Шнуров.

Традиционно Шнуров прибавил скриншот новости, на которую писал свой стих.

Подписчики Сергея поспешили со своими комментариями происходящего.

"Шнурова в Президенты", "ага, на...бмся все", "Зеленского уже избрали...", "Только вчера их министр хвалилась зп 79 тысяч в среднем", "Божественно", "Врач в России должен быть только один - патологоанатом", "Дык, скоро и населения поубавится в половину!! Сдохнут к еб*ням с голода и безнадёги!!", "Зато мусаров набирают пачками!", - пишут в комментариях.

Ранее Сергей Шнуров произвел фурор, когда написал стих о Путине.