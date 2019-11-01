"Молитвой с гриппом будем биться": Шнуров предвидел будущее России

Лидер Ленинграда Сергей Шнуров саркастически прокомментировал новые российские реформы в сфере медицины.
Новая масштабная реформа медицины в России не совсем позитивно повлияла на работу системы, и пока российские пропагандистские издания пытаются найти объяснение, музыкант и поет Сергей Шнуров поспешил со своими комментариями происходящего, которые он опубликовал в Instagram.
Известный своим юмором и иронией, Шнуров выдал новый рифмованный иронический текст.
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"От менингита заячьей лапой
Протри головку три разá.
Умолкли в сёлах эскулапы.
Рецепт шаман всем рассказал.
Пусть надрываются коменты, -
"Подвёл какой нам идиот,
Под санкции медикаменты,
Оставив только бинт и йод?"
Лекарство многим только снится,
Но это, братцы, лишь цветочки.
Сперва закроются больницы,
И доведённые до точки,
Затем уйдут из школ кто в бога
Не верил. Физики, допустим.
Под крик - туда им и дорога.
В Китай уедут, в захолустье.
И заживим тогда мы, братцы
Духовно, как святой Агриппа.
Молитвой с бесом будем драться,
Его считали раньше гриппом", - пишет Сергей Шнуров.
Традиционно Шнуров прибавил скриншот новости, на которую писал свой стих.
Подписчики Сергея поспешили со своими комментариями происходящего.
"Шнурова в Президенты", "ага, на...бмся все", "Зеленского уже избрали...", "Только вчера их министр хвалилась зп 79 тысяч в среднем", "Божественно", "Врач в России должен быть только один - патологоанатом", "Дык, скоро и населения поубавится в половину!! Сдохнут к еб*ням с голода и безнадёги!!", "Зато мусаров набирают пачками!", - пишут в комментариях.
Ранее Сергей Шнуров произвел фурор, когда написал стих о Путине.