Х-Фактор 10 сезон 8 выпуск 02-11-2019 смотреть онлайн последний кастинг

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск: онлайн / СТБ

Восьмой выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 2 ноября в 19-00 на СТБ. СТБ показал последний кастинг на который пришли неожиданные звезды - бэк-вокалистка натальи Могилевской пиарщик Оли Поляковой и дочь украинской знаменитости. Что было в пятом выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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Судьи 5 выпуска 10 сезона Х-Фактора - Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова и Дмитрий Шуров заслушали всех желающих принять участие в новом 10 сезоне Х-Фактора. Постоянной ведущей Х-Фактора стала Даша Трегубова.

В этот раз нервы судей решил не щадить, и вперемешку с настоящими талантами показали самые примечательные неудачные выступления.

Однако к ним не относятся, как оказалось, звездные гости. На шоу пришла Мария Москвитина, которая давно на сцене, но устала работать в тени известной певицы. Чтобы осуществить мечту и стать сольной исполнительницей, Мария решилась на участие в праздничном сезоне вокального шоу.

Х-фактор 10 сезон: Мария Москвитина / СТБ

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"Я очень люблю свою команду, очень люблю своего артиста, мне безумно нравится работать с Наташей, просто пришло время, наверное, попробовать сделать что-то самой, не за чьей-то спиной и не с помощью музыкантов", - говорит она.

Другая участница – Анна Монастырская пришла на шоу, чтобы обратить внимание мамы на себя. Она - дочь народной артистки Украины Людмилы Монастырской, и семирная популярность мамы обрекла ее на одиночество.

"Когда мне было 14 лет, она уже разъезжала по разным странам", - вспоминает девушка. Но. насколько судьям понравится ее пение?

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Х-Фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн - 02-11-2019:

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.