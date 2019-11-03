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Танці з зірками 2019: 11 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

3 ноября 2019, 20:55

Новый выпуск шоу Танці з зірками 2019 вышел 3 ноября, 6 пар вышли на главный паркет. Что было в 11 выпуске 3 сезона - смотри и читай на Главреде.

Танці з зірками
Танці з зірками 2019: 11 выпуск смотреть онлайн  / 1+1

Новый 11 выпуск Танці з зірками 2019 на 1+1 вышел в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом одинадцатом выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Елена Кравец и Макс Леонов.

Ведущими традиционно будут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а на Балкон выйдет Регина Тодоренко.

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Темой 11 сезона шоу Танці з зірками стало возвращение звезд, и на паркет выйдут участники прошлых сезонов. На эфир снова вернется Наталья Могилевская.

Приглашенной звездой 11 выпуска Танців з зірками станет Tayanna, которой первой пришлось покинуть шоу во втором выпуске.

К самой техничной паре проекта Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову присоединится плейбой Иракли Макацария. Его с Яной Заец называли одними из самых горячих участников 2018 года. Они продемонстрируют на паркете зажигательное ча-ча-ча под хит Shawn Mendes, Camila бразильское выпрямление Senorita, и расскажут историю о том, как два мужчины одновременно соревнуются за внимание девушки.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019: 11 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева получили Игоря Ласточкина третьим. Именно с ним Илона победила в 2018 году. Зрителей ждет диско, с помощью которого Владимир должен доказать, что он не просто так прошел в 10 выпуске.

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Юмористка Дизель Шоу Виктория Булитко со своим шикарным партнером Дмитрием Дикусаром станцуют с ведущим Сніданку з 1+1 Русланом Сеничкиным, который предшествовал Людмиле Барбир на шоу. 

Актриса кино и театра Ксения Мишиноа и Женя Кот примут в свою пару певицу Мишель Андраде, которая во втором сезоне танцевала с Женей. Трио воспользуется накалом страстей, и исполнит на паркете веселый свинг.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко станцуют вместе с актером Павлом Вишняковым на тему известной истории из оперы Кармен.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019: 11 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Подруга президента Владимира Зеленского Елена Кравец и Макс Леонов станцуют сальсу. В помощь им придет актер сериалов 95квартала и новоиспеченный тренер Лиги Смеха Юрий Ткач.

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Танці з зірками 2019 11 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 03-11-2019:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.

Наталья Могилевская Регина Тодоренко Руслан Сеничкин Танцы со звездами Елена Кравец Дмитрий Дикусар Алена Шоптенко Анна Ризатдинова Иракли Макацария Влад Яма Телеканал 1+1 Мишель Андраде Tayanna Екатерина Кухар Танці з зірками Юрий Ткач Евгений Кот новости шоу бизнеса Ксения Мишина
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