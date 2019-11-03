Вслед за Заворотнюк в реанимацию загремел звезда сериалов Ликвидация и Кухня

Александр Семчев похудел на 100 кг и загремел в реанимацию / РИА Новости

Российский актер Александр Семчев похудел на 100 кг и загремел в реанимацию в тяжелом состоянии.

Александр Семчев – звезда сериалов Граница: Таежный роман, Участок, Ликвидация, Кухня, Папины дочки: Суперневесты и многих других. Он также снимался в фильмах Двенадцать стульев (2005), День выборов (21007), Иллюзия страха (2008), Последний богатырь (2017) и др.

Сейчас за жизнь актера борются врачи, пытаясь его реанимировать, пишет Telegram-канал Mash. Медики пытаются восстановить у него сердечный ритм. По данным канала, у Семчев диагностировали проблемы с сердцем.

Месяц назад Семчев появился на публике после того, как резко похудел на 100 кг.

"Медики подозревают, что проблемы с сердцем возникли на фоне сильных нагрузок", – пишет канал.

Ранее у Заворотнюк попросили помощи для лечения рака. Муж Анастасии Заворотнюк наконец официально признал, что его жена болеет раком, и попросил помощи. Ему в этом решили помочь на работе.

До этого стало известно о новой операции на мозге Анастасии Заворотнюк. Кроме того, в сети пошли слухи, что Заворотнюк лечится заграницей.