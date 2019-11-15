Варьете Рояль: Знаменитости стали приглашенными звездами шоу

Варьете Рояль / Caribbean Club

Злата Огневич, Олег Фагот Михайлюта и Евгений Хмара станут специальными гостями еженедельного варьете Рояль, которое только осенью 2019 начало выходить в Киеве.

Украинская певица, которая в 2019 году номинирована на М1 Music Awards как лучшая певица прокомментировала свое решение принять участие в шоу.

"В каждой женщине живёт Богиня, и это ощущение делает нас уникальными и неповторимыми. Я хочу поделиться этим ощущением с гостями шоу Рояль ", - говорит Злата Огневич.

Зната Огневич выступит на шоу 16 ноября в Caribbean Club Concert Hall.

Лидер группы ТНМК Фагот подарит гостям свой номер под аккомпанемент рояля 22 ноября, а пианист-виртуоз Евгений Хмара - 29 ноября.

Злата Огневич / Пресс-служба

"Приятно, что наша идея интересна музыкантам и они с радостью соглашаются принять участие в варьете. Такие выступления - это уникальная возможность услышать оригинальные аранжировки песен популярных исполнителей, которые прозвучат только один раз на шоу "Рояль". Приглашаем каждого услышать и увидеть это своими глазами!", - рассказывает Анастасия Ваганова, арт-директор Caribbean Club Concert Hall.

Евгений Хмара / Пресс-служба

На прошлых показах варьете уже успели выступить певица Анна Завальская и инди-поп группа KADNAY. Организаторы шоу и дальше будут приглашать талантливых звездных гостей, которые будут дарить гостям свои композиции.

Напомним что, новое шоу удачно соединило в себе живой вокал, танцевальную экспрессию и красивую театральную постановку.

Олег Михалюта / Пресс-служба

Варьете "Рояль" завораживает с первых минут и погружает в спектакль-провокацию, которая раскрывает красоту женского тела, что не может не удивлять посетителей в каждом выпуске.

Напомним, что новые выпуски Рояля расписаны до Нового Года - на 16, 22 и 29 ноября а также 9, 13, 19 и 26 декабря.

Напомним, что украинские певицы и актрисы Женского Квартала Вера Кекелия и Марта Адамчук открывают полуфинал шоу Танці з зірками 2019.