Танці з зірками 2019: Кто открывает полуфинал 3 сезона

Танці з зірками 2019 / 1+1

Полуфинал Танцев со звездами будет открывать песня знаменитой западная певица.

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Vera Kekelia и Марта Адамчук откроют полуфинал проекта, исполнив на сцене легендарный хит Whitney Houston "Queen of the night" в оригинальной аранжировке.

Vera Kekelia и Марта Адамчук – два постоянных голоса самого масштабного в Украине танцевального проекта Танці з зірками. На протяжении нескольких сезонов они сопровождали вокалом выступления участников на паркете и помогали им двигаться к победе.

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На репетиции Вера призналась, что для нее творчество американской легенды имеет особое значение.

"Уитни Хьюстон была моим кумиром в детстве. Будучи маленькой девочкой, я напевала ее песни перед зеркалом и мечтала стать певицей. Я очень рада, что на таком грандиозном проекте мы будем исполнить именно эту песню. Пусть она придаст сил участникам на финишной прямой", - сказала Кекелия.

Тем временем, Марта Адамчук пожелала танцевальным парам насладиться выступлениями на последних прямых эфирах.

Вера Кекелия / прессс-служба

"В шаге от финала остались только победители. Я желаю всем участникам получить максимальное удовольствие от танца в последних двух эфирах. Вы уже победили!", - сказала она.

Вера и Марта хорошо известны телезрителям: девушки являются юмористками проекта Женский Квартал и фаворитами Голосу країни. Поклонники уже не представляют проект Танці з зіркам без столь узнаваемых голосов любимых вокалистов и делают множество комплиментов певицам в их социальных сетях.

Марта Адамчук / пресс-служба

"Какие же вы талантливые, просто нереально круто сливаются голоса!", "Обожаю ваши дуэты!!!", "Марта, смотрю Танці з зірками только ради вашего вокала", "Обожаю, когда вы поете, жду вашего выступления", "Вера, признаюсь, смотрю Танцы только ради ваших каверов!", - пишут поклонники.

Напомним, новый 13 выпуск Танцев со звездами выходит на 1+1 17 ноября в 21:45 на 1+1.