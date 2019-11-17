Танці з зірками 2019 13 выпуск: Владимир Остапчук покидает шоу - все подробности

Танці з зірками 2019 13 выпуск: кто прошел в финал / 1+1

Тринадцатый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 17 ноября, за победу сражалось 4 пары, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Вика Булитко и Дима Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

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Итоги 13 выпуска Танці з зірками 2019

Танці з зірками 2019 13 выпуск - результаты / 1+1

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 109 баллов

Ксения Мишина и Женя Кот - 107 баллов

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 99 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 86 баллов.

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

По результатам зрительского голосования Владимир Остапчук и Илона Гвоздева покидают Танці з зірками.

В Финал выходят Виктория Булитко, Ксения Мишина и Анна Ризатдинова.

Танці з зірками 2019 13 выпуск смотреть онлайн: результаты - 13 неделя 17-11-2019:

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.