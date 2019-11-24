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Танці з зірками 2019: 14 выпуск 3 сезона смотреть онлайн финал 24-11-2019

24 ноября 2019, 20:50

Финальный выпуск шоу Танці з зірками 2019 вышел 24 ноября, 3 пары вышли на главный паркет. Что было в 14 выпуске 3 сезона и кто победил - смотри на Главреде.

Танці з зірками 2019:
Танці з зірками 2019: 14 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Последний 14 выпуск Танці з зірками 2019 на 1+1 вышел в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна победит, а две будут вынуждены довольствоваться 2 и 3 местами.

В суперфинале Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Ксения Мишина и Женя Кот, Вика Булитко и Дима Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Ведущими традиционно будут Юрий Горбунов и Тина Кароль.

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На финал были приглашены многие отечественные звезды. Фанаты смогут увидеть в прямом эфире таких кумиров как Олег Винник, Дзидзьо, Серега, Юлия Санина и Ольга Горбачева. Они стали ведущими балкона, которые будут встречать участников супервинала.

14 выпуск Танцев будет поделен на 3 танцевальных этапа. На первом этапе каждая пара продемонстрирует премьерный номер в проекте. Так, Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым опять задобраят зал страстным пасадоблем с первого эфира, при выполнении которого гимнастка призналась, что на Танцях з зірками она начинает жизнь с чистого листа.

Ксения Мишина и Женя Кот выполнят страстный фокстрот под бессмертный хит Кузьмы Скрябина Мовчати, который растрогал в прошлый раз зрителей. А их поцелуй и пощечина на паркете удивили всех.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар повторят зажигательный линди-хоп в стиле вечеринки Гэтсби, который так понравилась фанатам.

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На втором этапе звездные участники покажут свой танец, который стал самым популярным по мнению зрителей. На третьем этапе пары докажут свое мастерство в Танці за життя. Больше они после этого ничего поделать не смогут, так что просто будут ждать результаты голосования.

Напомним, что поклонники уже успели назвать самой техничной пару Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. Именно их танцы довольно часто покоряли судей проекта, которые неоднократно высоко оценивали выступления спортсменки. Самыми страстными считаются Ксения Мишина и Женя Кот. Их чувства и сексуальность были неотъемлемой частью всех выступлений. А народной любовью сезона стала Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, трогательные выступления которых не оставляют равнодушным никого и всегда сопровождаются громкими аплодисментами и овациями.

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Танці з зірками 2019 14 выпуск смотреть онлайн финал 24-11-2019:

Все выпуски Танці з зірками 2019 выходили на 1+1. Теперь их можно посмотреть на сайте. Также вы можете смотреть онлайн Танці з зірками и описание эфиров на Главреде.

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