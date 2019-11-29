Элитный бар Седоковой в центре Москвы закрылся спустя три месяца

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова закрыла свой бар в центре Москвы. Бизнес певицы не смог повторить успех бара российского модельера Дениса Симачева.

По данным издания Super, Седокова торжественно открыла на Саввинской набережной в Москве бар-магазин La Story Shop Bar Lab, подражая столичному клубу Denis Simachev Shop & Bar. В заведениии можно было съесть бургер, выпить коктейль и купить вещи от собственного бреда Седоковой.

Отмечается, что свой бар певица закрыла спустя три месяца и очень тихо, хотя его открытие было грандиозным и на нем присутствовали множество звезд российского шоу-бизнеса. Так, в баре красовались Наталья Рудова, Екатерина Варнава, Ольга Орлова, Юлианна Караулова, солист M-Band Анатолий Цой, Инна и Юрий Жирковы, Гоар Аветисян и многие другие. Кроме того, Ида Галич станцевала брейк-данс, а Алена Водонаева отличилась стриптизом.

Стоит отметить, что сама Седокова очень активно рекламировала свой бизнес в Instagram.

Напомним, что ранее певица Анна Седокова появилась на публичном мероприятии со своим женатым возлюбленным - баскетболистом Янисом Тиммой.