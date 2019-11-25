Без стыда: Седакова вышла в люди с женатым любовником

Судя по фото, у Анны Седаковой с молодым и женатым возлюбленным полная идиллия.
Уже много лет живущая и работающая в России певица Анна Седокова (прославившаяся участием в легендарном герлз-бенде ВИА Гра) появилась на публичном мероприятии со своим молодым (и женатым) возлюбленным - баскетболистом Янисом Тиммой.
Пара вместе посетила съемку новогодней дискотеки канала "Муз ТВ", сообщает портал КП.
Как видно на фото, Тимма романтично поддерживал Седакову перед выступлением, снимая на смартфон ее разговоры с фанатами и перидочески нашептывая на ухо.
Напомним, ранее Анна Седокова дала жару, снявшись в откровенном красном белье, а также покрасовалась ягодицами на откровенном снимке.