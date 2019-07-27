"Аня без трусов, шок 18+": Седокова покрасовалась ягодицами на откровенном снимке

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова опубликовала пикантный снимок на пляже, на которому, как показалось поклонникам, на ней нет белья.

Седокова опубликовала в Instagram фото на пляжном шезлонге в воздушной тунике, и заставила всех думать, что белья на ней нет.

Как обычно, текст поста у Седоковой не имеет отношения к фото, и под интимным снимком она вопрошает, как подписчики относятся к своим телефонам.

"Почему мы так любим свои телефоны? Сколько раз мы слышали в свой адрес: "ты в своём телефоне постоянно", "тебе телефон важнее". Для меня это несколько факторов. Выбери свой: 1.Музыка. В моем телефоне всегда песни, которые так быстро могут перенести тебя в другую реальность, другой мир. Телепорт. 2.Это связь. С тем, кто не позвонил, но ты все ждёшь. Все веришь. Это та ниточка, тонкая и почти порвалась, но она есть. 3.Способ забыть себя. Легкий . Бесплатный. Вдруг оказаться там, где ты никогда не был. Другой мир. Хотя, не телепорт ли это? Что для тебя телефон?", - пишет красотка.

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На фото Седокова возлежит на шезлонге в розовой тунике, подняв одну ножку и согнув ее в коленке, а одну руку подняв к шляпе, откинув другую за спинку сидения. При этом действительно создается впечатление, что ни трусиков ни бюстгальтера на Седоковой нет.

Анна Седокова / Instagram

Поклонники не смогли пройти мимо, и почти половина комментариев сосредоточились на том, где трусы Седоковой, и какая у нее попа.

"Сексуальная попа! Я бы занялся", "Ты без трусиков крошка?", "Жопка", "Попец нормальный вообще", "Аня без трусов, шок 18+ без смс и регистрации", "Красотка", Трусики какого цвета?", "Окорочек, что надо!", - пишут фанаты.

Остальные же выбирают между пунктами Седоковой, причем большинство добавляет свое - как и стоило ожидать для жителей Instagram это еще и фото-, видеокамера.

Ранее Анна Седокова вызвала гнев к своей особе, когда опубликовала фото, на котором действительно показала голую грудь "прикрытую" лифчиком.