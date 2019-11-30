ДиКаприо выдвинули серьезное обвинение

Леонардо ДиКаприо обвинили в причастности к поджогам лесов в Амазонии / Reuters

Бразильский президент Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо ДиКаприо в причастности к поджогам лесов в Амазонии.

Артист давал деньги на поджог Амазонии, привело слова главы государства агентство Associated Press.

По словам Болсонару, ДиКаприо выделял средства негосударственным организациям, которые поджигают леса. Сам актер сказал, что таким организациям не выделялись деньги.

"Ди Каприо - крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии", - заявил лидер Бразилии.

Напомним, Леонардо ДиКаприо в 1998 году основал благотворительный фонд, фонд называется Leonardo DiCaprio Foundation. В 2017-м фонд выделил 20 млн долларов на защиту окружающей среды - сумма стала рекордной для организации.