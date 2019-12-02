Попытка №5: От Меган Маркл сбежала помощница

От Меган Маркл сбежала очередная помощница, которая до этого не одно десятилетие проработала при дворе Елизаветы.
От Меган Маркл после непродолжительного срока сотрудничества ушла уже пятая по счету помощница, пишет издание The Sun.
Женщина уволилась после 17 лет работы с королевой Елизаветой ІІ и около полутора года с Меган Маркл.
Предварительно, причиной ухода Саманты Коэн стало злоупотребление супругами Меган и Гарри перелетами на самолете. После работы с королевской семьей Саманты перешла на работу в организацию по защите окружающей среды.
Теперь она будет работать в благотворительной организации Cool Earth, которая занимается проблемами экологии, в частности связанной с сокращением выбросов углерода, что происходит именно после частных перелетов.
Меган Маркл, которая в это время проводит шестинедельный отпуск с принцем Гарри, теперь вынуждена искать себе новую секретаршу.
До Меган, Саманта 17 лет работала с королевой Елизаветой, в том числе по направлению инициативы The Queen’s Commonwealth Canopy, которая и сотрудничала с Cool Earth ранее.
Британцев удивило увольнение Саманты - она отличалась стальными нервами и характером. 51-летняя женщина как-то раз даже посмела перечить королеве Елизавете ІІ, когда та на мероприятие намеревалась пригласить даже знаменитостей, как Виктория Бэкхем. Тогда Саманта напомнила, что критерий отбора - не благосостояние.
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