Попытка №5: От Меган Маркл сбежала помощница

Меган Маркл осталась без помощницы / Reuters

От Меган Маркл после непродолжительного срока сотрудничества ушла уже пятая по счету помощница, пишет издание The Sun.

Женщина уволилась после 17 лет работы с королевой Елизаветой ІІ и около полутора года с Меган Маркл.

Предварительно, причиной ухода Саманты Коэн стало злоупотребление супругами Меган и Гарри перелетами на самолете. После работы с королевской семьей Саманты перешла на работу в организацию по защите окружающей среды.

Теперь она будет работать в благотворительной организации Cool Earth, которая занимается проблемами экологии, в частности связанной с сокращением выбросов углерода, что происходит именно после частных перелетов.

Меган Маркл, которая в это время проводит шестинедельный отпуск с принцем Гарри, теперь вынуждена искать себе новую секретаршу.

До Меган, Саманта 17 лет работала с королевой Елизаветой, в том числе по направлению инициативы The Queen’s Commonwealth Canopy, которая и сотрудничала с Cool Earth ранее.

Британцев удивило увольнение Саманты - она отличалась стальными нервами и характером. 51-летняя женщина как-то раз даже посмела перечить королеве Елизавете ІІ, когда та на мероприятие намеревалась пригласить даже знаменитостей, как Виктория Бэкхем. Тогда Саманта напомнила, что критерий отбора - не благосостояние.

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