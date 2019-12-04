Від пацанки до панянки 2020: дата выхода и подробности 4 сезона шоу

Від пацанки до панянки 2020: дата выхода и новые правила / Новий канал

Новый 4 сезон Від пацанки до панянки 2020 выходит традиционно в конце февраля следующего года. После успеха первых 3 сезонов, новые Від пацанки до панянки обещают быть еще более захватывающими.

Что известно шоу Від пацанки до панянки 2020, и когда выходит 4 сезон шоу - читай на Главреде.

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Съемки четвертого сезона реалити Від пацанки до панянки начались в конце сентября, и до конца зимы 2020 шоу выйдет в эфир. Школа леди вновь открыла двери для неисправимых, казалось бы, девушек, и за них возьмутся лучшие эксперты.

После шоу девушки смогут со спокойной душою начать жить заново.

"Девиз нового сезона: "Не важно, что с вами происходит, важно, как вы к этому относитесь". А наших участниц мы называем "загублені". Это девочки, которые потерялись в жизни и не могут себя найти. Которые не понимают, как им жить, не понимают, что у них есть право выбора. Мы попытаемся поменять их отношение к прошлому, к тому, что с ними происходило. Чтобы они понимали: о прошлом нужно помнить, а не жить в нем", – говорит руководитель проекта Ксения Бабенко.

Від пацанки до панянки 2020: новые правила и эксперты / Новий канал

Від пацанки до панянки 4 сезон: новые правила

Съемками шоу, как и в предыдущие сезоны, занимается Friends Production.

Упор в 4 сезоне сезоне сделан на психологию. В Школе леди больше не будет стандартных уроков – будут испытания, каждое из которых поможет девушкам сделать шаг в новую жизнь. Что за правила и испытания - создатели пообещали уточнить со временем.

Четвертый сезон реалити – полон сюрпризов. Полностью изменился директорский состав Школы леди. К тому же, девушек поселили в совершенно новый удивительный дом.

"Да и девочки в этом сезоне будут совершенно другие, очень современные и яркие. А еще у них будет новая крутая форма!", - обещаает Бабенко.

Но даже у новых девочек – старые проблемы. Алкоголизм, наркомания, насилие, пережитое в детстве или уже во взрослом возрасте. Так что поначалу пацанки будут вести себя, как настоящие оторвы.

Від пацанки до панянки 4 сезон: съемки

К примеру, в первый же съемочный день одна из девушек умудрилась сломать руку. У другой отобрали нож! А во время заселения в новый дом участницы устроили такую кучу малу, что разнимала их вся съемочная группа. Одна из пацанок даже закончила вечер в травмпункте. В общем, такого количества драк не было ни в одном сезоне.

Съемки продлятся 4 месяца - в конце декабря будет известно имя победительницы, но оно не будет разглашаться еще несколько месяцев.

4 сезон Від пацанки до панянки выходит в эфир 17 февраля, так что у зрителей есть время морально подготовиться, и запастить поп-корном для просмотра. Традиционно шоу будет выходит до начала июня еженедельно.