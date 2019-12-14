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Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн 14-12-2019 прямой эфир

14 декабря 2019, 18:50

Новый четырнадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактора вышел 14 декабря на СТБ. Кого уйдет из Х-Фактора в первом прямом эфире - читайте и смотрите на Главреде.

Х-Фактор 10
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск онлайн/ СТБ

Четырнадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 14 декабря в 19-00 на СТБ. Третий прямой эфир Х-Фактора обещает быть не таким стрессовым, как первый, а на сцену выйдут аж три приглашенные звезды. Что было в 14 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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Ведущей прямых эфиров остается Даша Трегубова.

В 14 выпуске Х-Фактора участие принимает:

Андрей Данилко, категория Коллективы: группа ROMAX

Настя Каменских, категория Парни: Антон Вельбой

Игорь Кондратюк, категория Девушки: Элина Иващенко, Мария Стопник 

Оля Полякова, категория Старше 30-ти: Георгий Колдун, Анна Иваница.

Шестеро участников 14 выпуска Х-фактора в этом эфире споют уже по две песни. Одна из них – знаменитый кинохит, а вторая – та, с которой конкурсант, по его мнению, будет выглядеть наиболее выигрышно, чтобы попасть в финал.

Так, например, Маша Стопник планирует удивить зрителей супертанцевальным хитом, а Элина Иващенко устроит баттл с группой Romax. Антона Вельбоя на этой неделе готовит судья-конкурент Андрей Данилко, который в прошлом эфире попросил Настю Каменских поработать с этим участником. Что из этого получится?

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Во время рекламных пауз зрителей уже традиционно ждет эксклюзивный бэкстейдж на страничке СТБ в Facebook, ведущими которого станут победители 9 сезона шоу харизматичные ZBSband. 

Кроме того, звездным гостем станет популярная электро-фолк-группаOnuka, которая исполнит свой жизнеутверждающий трек Zenit. А также новый суперхит Elefante, который сейчас звучит на волнах радио США, Канады и Мексики и разрывает чарты, на сцене-Х исполнит судья шоу NK | Настя Каменских со cвоим новым хитом Elefante

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Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн 14-12-2019:

Настя Каменских Х-Фактор СТБ Игорь Кондратюк Андрей Данилко Оьга Полякова стб онлайн новости шоу бизнеса
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