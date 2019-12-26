  1. Главная
  3. Stars

Петросян обещает засудит Пусть Говорят за выпуск 25-12-2019: видео онлайн

26 декабря 2019, 11:20

Евгений Петросян посмотрел шоу Пусть говорят 25-12-2019, в котором ему перемывали косточки из-за развода с Еленой Степаненко. Петросян бурно отреагировал на скандальное шоу.

Евгений Петросян
Пусть Говорят Евгений Петросян смотреть выпуск онлайн / politikus.ru

Евгений Петросян после выхода шоу Пусть говорят 25 12 2019 пообещал засудить журналистов за "ложь и клевету".

Петросня разразился огромным длиннопостом в Instagram, в котором обвинил организаторов шоу Пусть говорят во вранье.

"Поздно ночью я просмотрел передачу-пасквиль "Пусть говорят" про мою личную жизнь (эфир от 25 декабря). И понял, что уже не могу молчать. Хочу ответственно заявить! Что всё, что говорили люди присутствующие в студии является на 99% не правдой, а точнее, ложью, клеветой", - пишет Птеросян.

Он выделил 3 категории людей на шоу:

"1. Представленные, как мои старые друзья, они действительно, старые, но чаще всего не друзья, а скорее всего, маразматики (судя по тому, что они говорили). Один из них утверждал, что я, якобы, ему что-то говорил, хотя я ничего подобного ни одному из них не рассказывал - никогда! В частности будто я не хочу иметь детей. Ни один нормальный человек так не вправе сказать, даже если он детей он планирует.", - негодует Евгений Ваганович.

Особенно его добили приглашенные "люди из народа", без которых сейчас в России не одно шоу не проходит, и отношение к тем, кто пытался сказать правдивую по мнению Петросяна информацию.

"2. Случайные люди, экзальтированные дамочки мужского и женского рода, которые просто злобно, истерично болтали. Видимо, это стиль передачи. 3. Официантка подслушивающая и передающая третьим лицам разговоры посетителей ресторана - это апогей передачи! Здесь же артистка кино Елена Проклова. От которой по каким-то причинам ушёл муж и, которая в свете этих событий не может быть объективной. Ко мне лично и Елене Степаненко она никогда не имела никакого отношения! Я даже не знаком с этой женщиной! Парикмахер моей дочери. Как посторонний человек вообще может комментировать эту ситуацию? Я не могу себе представить, чтобы прийдя в салон красоты адекватный человек начал исповедоваться! 4. Некоторых "экспертов" в студии, вроде пытающихся что-то сказать дельное, обрывали на втором предложении", - объявил Петросян.

"5. И, наконец, ведущий Дмитрий Борисов выглядел в моих глазах просто фриком, который взял на себя ответственность 15 раз во время передачи утверждать, что "только что закончилась опись имущества, оцениваемая в 1,5 миллиарда". Во-первых, приставы работали весной 2019 года, а не только что, и работали они не полгода, как утверждает ведущий, а три дня. Во-вторых, приставы должны описывать, но вовсе не оценивать имущество. Это не их компетенция. Судебная экспертиза только начинается. И, как можно заранее десятки раз в течении передачи утверждать фиксированную сумму этой оценки?!", - возмутился Петросян, и то, что не влезло добавил картинками.

Комик назвал все шоу "ложью и клеветой", и напомнил, что организаторы шоу вполне могут ответить по статье о защите чести и достоинства.

Пусть говорят Петросян и Степаненко делят нажитое смотреть онлайн выпуск 25-12-2019:

Напомним, что последний раз СМИ всколыхнулось, когда Евгений Петросян приезжал пообщаться с Еленой Степаненко в свою квартиру, в которой, однако обосновалась Елена. Тогда поползли слухи о воссоединении пары.

После этого в декабре появилась информация, что Петросян женился на Татьяне Брухуновой. Из-за этого в России поднялась шумиха, но Петросян отказался от комментариев, а Татьяна Брухунова сделала четкое заявление.

Евгений Петросян Елена Степаненко Татьяна Брухунова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Петросян обещает засудит Пусть Говорят за выпуск 25-12-2019: видео онлайн». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:22
У Николаева фура уничтожила мост, опубликованы фото и видео
11:20
Петросян обещает засудит Пусть Говорят за выпуск 25-12-2019: видео онлайн Видео
11:01
"Зеленскому удалось": Лавров высказался об урегулировании на Донбассе
10:43
"Не пи*ди": под апелляционным судом в Киеве журналиста облили мочой Видео
10:33
Российский продюсер назвал Зеленского предателем: что случилось
10:30
Тука сказал, как от Путина можно получить ключ от мира на Донбассе
10:14
В метро Москвы произошла поножовщина: есть пострадавшие Видео
10:05
В Украине прошли испытания уникальной "натовской" гаубицы Видео
10:02
Кредиторы и фонды сожрут Украину, если она не поменяет свою политику мнение
10:00
Есть ли свет в конце тоннеля: какая судьба ждет Донбасс в 2020 году
09:51
У Галины Волчек отказывают органы
09:39
"До пи*ды Украине": опубликован текст прослушки Кузьменко о "герое – жертве"
09:31
"Чабан с баранами": Невзоров жестко потроллил Путина Видео
09:10
"Не на*бнулся опять?": в Сети жестко потроллили Путина-"хоккеиста" Фото
08:54
Пожар в Одессе: опознана последняя жертва трагедии
08:38
Солнечное затмение 26 декабря: влияние на все знаки Зодиака и ритуалы Фото
08:28
Снег будет: синоптик изменил прогноз погоды на Новый год Видео
08:15
Салаты с авокадо: вкусные, полезные и яркие рецепты для истинных гурманов
08:05
Почему гривну в 2020 году ждет провал мнение
07:59
Адские санкции США: в России рассказали о судьбе Северного потока-2
07:32
"Синяк замазала, зубы приклеила": избитая под Одессой военнослужащая раскрыла детали
07:05
Транзит газа: стало известно, когда Украина и Россия финализируют договоренности
06:52
Катастрофы и месть стихии: астролог назвала самые опасные даты в 2020 году
06:27
Стрижка шегги 2020 – самая омолаживающая женская стрижка нового года фото Фото
06:11
Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020 Видео
05:55
Модний манікюр на Новий рік 2020 – вишуканий новорічний манікюр 2020 фото Фото
05:53
Украина возбудила дело по факту запуска поездов в Крым: появилась реакция Москвы Видео
05:35
"Старое новое Рождество": эксперт разнесла миф о "католическом" празднике
05:19
"Секс и бухлишко не помогает": Асмус после порно-сцены в Текста сделала объявление
04:51
"Зомбилэнд от представителей ватрушек": в оккупированом Крыму расцеловали поезд Путина Видео
04:35
Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы
04:07
Стало известно, кто из "слуг народа" заменит Трубу в ГБР Видео
03:38
В Украину идет зима: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании
03:09
Заводное время: эксперты рассказали, зачем парам смотреть порно
02:42
Аутсорсинг, аутстаффинг и контракт: в Кабмине пролили свет на новый Трудовой кодекс
02:14
Придется доплачивать: министр предлагает создать в Украине СИЗО-"гостиницы"
01:47
"Супер секси": Звезда Квартала без белья завела сеть пикантным фото Видео
01:31
Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020 Видео
01:27
Запачкать шоколадную радость: эксперты рассказали, зачем женщинам нужен анальный секс
01:05
Минздрав развенчал популярный миф о глинтвейне
01:01
Кот Базилио, Чарли Чаплин: звезда Шахтера подорвал сеть фотографией из отпуска
00:55
Гороскоп на 26 декабря всех знаков Зодиака: праздник кошелька и завалы
00:45
"Эпоха Путина": Назарбаев внезапно подлизался к президенту РФ
00:25
Чемпион мира в костюме Санта Клауса осуществил мечту маленького фаната
00:19
26 декабря – какой сегодня праздник: солнечное затмение и Ведьмины посиделки
25 декабря, среда
23:58
"Поеду в Донецк" - игрок сборной Украины озвучил планы на Новый год
23:57
Сотрудники ГБР нагрянули с обысками к экс-нардепу и бывшей главе ЦИК
23:32
Bentley и Rolls-Royce: легендарный боксер сделал себе роскошные подарки на Рождество
23:26
Эрдогана взбесило присутствие путинских наемников из ЧВК Вагнера в Ливии
22:53
В Днепре одну из улиц назовут в честь убитой Амины Окуевой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять