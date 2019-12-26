Петросян обещает засудит Пусть Говорят за выпуск 25-12-2019: видео онлайн

Пусть Говорят Евгений Петросян смотреть выпуск онлайн / politikus.ru

Евгений Петросян после выхода шоу Пусть говорят 25 12 2019 пообещал засудить журналистов за "ложь и клевету".

Петросня разразился огромным длиннопостом в Instagram, в котором обвинил организаторов шоу Пусть говорят во вранье.

"Поздно ночью я просмотрел передачу-пасквиль "Пусть говорят" про мою личную жизнь (эфир от 25 декабря). И понял, что уже не могу молчать. Хочу ответственно заявить! Что всё, что говорили люди присутствующие в студии является на 99% не правдой, а точнее, ложью, клеветой", - пишет Птеросян.

Он выделил 3 категории людей на шоу:

"1. Представленные, как мои старые друзья, они действительно, старые, но чаще всего не друзья, а скорее всего, маразматики (судя по тому, что они говорили). Один из них утверждал, что я, якобы, ему что-то говорил, хотя я ничего подобного ни одному из них не рассказывал - никогда! В частности будто я не хочу иметь детей. Ни один нормальный человек так не вправе сказать, даже если он детей он планирует.", - негодует Евгений Ваганович.

Особенно его добили приглашенные "люди из народа", без которых сейчас в России не одно шоу не проходит, и отношение к тем, кто пытался сказать правдивую по мнению Петросяна информацию.

"2. Случайные люди, экзальтированные дамочки мужского и женского рода, которые просто злобно, истерично болтали. Видимо, это стиль передачи. 3. Официантка подслушивающая и передающая третьим лицам разговоры посетителей ресторана - это апогей передачи! Здесь же артистка кино Елена Проклова. От которой по каким-то причинам ушёл муж и, которая в свете этих событий не может быть объективной. Ко мне лично и Елене Степаненко она никогда не имела никакого отношения! Я даже не знаком с этой женщиной! Парикмахер моей дочери. Как посторонний человек вообще может комментировать эту ситуацию? Я не могу себе представить, чтобы прийдя в салон красоты адекватный человек начал исповедоваться! 4. Некоторых "экспертов" в студии, вроде пытающихся что-то сказать дельное, обрывали на втором предложении", - объявил Петросян.

"5. И, наконец, ведущий Дмитрий Борисов выглядел в моих глазах просто фриком, который взял на себя ответственность 15 раз во время передачи утверждать, что "только что закончилась опись имущества, оцениваемая в 1,5 миллиарда". Во-первых, приставы работали весной 2019 года, а не только что, и работали они не полгода, как утверждает ведущий, а три дня. Во-вторых, приставы должны описывать, но вовсе не оценивать имущество. Это не их компетенция. Судебная экспертиза только начинается. И, как можно заранее десятки раз в течении передачи утверждать фиксированную сумму этой оценки?!", - возмутился Петросян, и то, что не влезло добавил картинками.

Комик назвал все шоу "ложью и клеветой", и напомнил, что организаторы шоу вполне могут ответить по статье о защите чести и достоинства.

Пусть говорят Петросян и Степаненко делят нажитое смотреть онлайн выпуск 25-12-2019:

Напомним, что последний раз СМИ всколыхнулось, когда Евгений Петросян приезжал пообщаться с Еленой Степаненко в свою квартиру, в которой, однако обосновалась Елена. Тогда поползли слухи о воссоединении пары.

После этого в декабре появилась информация, что Петросян женился на Татьяне Брухуновой. Из-за этого в России поднялась шумиха, но Петросян отказался от комментариев, а Татьяна Брухунова сделала четкое заявление.