В России назвали причину пожара на могиле Децла

Могилу Децла случайно сожгли фанаты / Фото: кадр видеозаписи в Instagram

В Москве сотрудники Пятницкого кладбища назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

Как сообщает телеканал 360, работники признали, что пожар возник после посещения поклонников.

Уточняется, что фанаты пришли на могилу рэпера с поминальными свечами, которые зажгли. После их ухода огонь со свечей перекинулся на пластиковые венки, а впоследствии и на крест.

Сотрудники ритуального учреждения заверили, что помогут родственникам восстановить могилу Децла.

Напомним, мать певца Ирина Толмацкая после визита на кладбище 26 декабря показала видео последствий пожара на могиле сына. Женщина утверждала, что крест кто-то поджег на католическое Рождество.

Как ранее сообщалось, Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке музыкант пожаловался на плохое самочувствие, знакомые вызвали скорую помощь, но медики не успели спасти артиста.