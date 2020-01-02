"Омерзительное кривляние": В России унизили Зеленского на Новогоднем концерте

В России поиздевались над Владимиром Зеленским / YouTube

На канале Россия 1 жестко высмеяли президента Украины Владимира Зеленского и всех украинцев, которые за него голосовали.

Номер с высмеиванием украинцев вошел в Новогодний концерт на каране Россия 1, который в РФ демонстрировался на Новый год. Сейчас видео уже доступно в Youtube.

По сюжету концерта Андрей Малахов предложил "заглянуть к соседям" и поздравить их с наступающим Новым годом, при этом выдавив из себя поздравление на ломаном украинском.

После этого на сыену выбежали комики братья Пономаренко и Николай Бандурин. В номере на ломаном украинсо-российском суржике россияне, разодетые под "шароварщину" принялись высмеивать украинцев и партию Владимира Зеленского Слуга народа.

После этого на сцену вышел "двойник Зеленского" - Умид Исабоев из Узбекистала, который сыграл президента Украины.

Новогодний парад Звезд 2020: номер с Владимиром Зеленским / Youtube

Они под мотив песни "Підманула-підвела" на ломаном непонятном языке прошлись по всех политических проблемах Украины, а также инициативах Зеленского, выставив его в очень неприглядном свете, а украинцев откровенно недалекими и глупыми.

После этого под бурные овации российских звезд, скрылись с глаз долой.

Новогодний парад Звезд 2020 номер про Зеленского смотреть онлайн видео:

Напомним, в России Максим Галкин едко поиздевался над Владимиром Путиным и его новогодним поздравлением.

Рэпер Оксимирон же очень тонко прошелся по полицейскому режиму Путина в Новый год.