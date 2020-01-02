Oxxxymiron тонко обстебал путинский режим в России

Oxxxymiron / Instagram

Репер Oxxxymiron, который недавно приостановил карьеру на Западе, и приехал в Россию, отличился тонким троллингом путинской России в Новый год.

Oxxxymiron показал, что в новогоднюю ночь смотреть обращение к россиянам, но не президента Владимира Путина, а "Новогоднее обращение непрезидента Невладимира Непутина". Фото во время просмотра ролика Мирон опубликовал в Instagram.

"Начните год правильно", - подписал фото рэпер.

На фото он лежит с котом на кровати и смотрит "обращение" на своем смартфоне.

Oxxxymiron / Instagram

В ролике, который снял Никита Кукушкин от имени двойника Путина, он, якобы решил провести реформы в России, которые сделают россиян свободными, и подал в отставку, ведь настоящему Путину уже 67 лет. В ролике перечислены многие реформы, без которых Россия остается совершенно несвободной страной. И внимание уделено законам, которые делают ее полицейским государством.

Сам Oxxxymiron принимает участие в 17 независимом рєп-баттле на хип-хоп ру, в котором постарался обратить внимание россиян на настоящие проблемы страны - задержания всех подряд, осуждение по придуманным обвинениям и тд.

Для второго тура oxxxymiron записал трек рэпером Самариддином Раджабовым, которого задержали за брошенную бутылку рядом с тремя ОМОНовцами.

Однако его трек неожиданно получил низкие оценки от судей рэп-баттла, хоть в 1 туре он был на 1 месте.

Кроме того, Мирон записывал обращение к россиянам вместе с другими деятелями культуры России.

Сейчас организаторы 17 независимого рэп-баттла на хип-хоп ру считают оценки 3 раунда, который закончился к Новому году.