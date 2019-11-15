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17 независимый рэп баттл 2019: политический трек Oxxxymironа произвел фурор

15 ноября 2019, 23:56

Уже прошла первая неделя голосования за треки 2 раунда 17ib, и Oxxxymiron неожиданно начал набирать высокий рейтинг у зрителей, и низкий у судей.

Oxxxymiron
Oxxxymiron во втором раунде 17ib / oxxxymiron. com

Второй раунд 17 независимого рэп-баттла на хип-хоп ру закончился 10 нября, и с 11 началось голосование судей и зрителей. Oxxxymiron пошел на опасный и провокационный путь, записав трек с российским политзаключенным рэпером, и судьи довольно оригинально отреагировали на него.

По результатам зрительского голосования Окси в конце первой недели голосования оказался на третьем месте, в то время, как судейское голосование вывело его всего лишь на 216 место из 902. Это связано с тем, что еще не все судьи поставили свои оценки. Но во втором раунде они явно побоялись ставить все 10, как было прошлый раз.

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Естественно, первая неделя голосования - пока не серьезный показатель, тем более, что каждому из судей нужно прослушать 902 треки. Но, она всегда задает тон голосованию, а Oxxxymironу успели поставить даже пару 8/10.

2 раунд 17ib Oxxxymiron feat. Самариддин Раджабов - Ветер Перемен онлайн:

Голосование продлится до 1 декабря, но результаты потом еще снова будут обрабатываться админами.

После 1 раунда 17ib хакеры взломали базу данных результатов, чем задержали их объявление.

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