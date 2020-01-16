  1. Главная
  3. Stars

Ксения Пунтус пришла в себя и сделала признание о внуке Михалкова

16 января 2020, 10:26

Модель Ксения Пунтус после комы сделала неожиданное заявление, которое разнесли в прессе.

Ксения Пунтус
Ксения Пунтус / Instagram

Модель Ксения Пунтус, которую нашли под окнами дома Михалкова-младшего с множественными травмами, заявила, что нанесла их себе сама.

Модель Ксения Пунтус пришла в себя и объявила, что у нее нет претензий к Михалкову, пишет КП.

Ксения Пунтус рассказала, что в тот роковой вечер вместе с внуком Никиты Михалкова зависала в баре, и выпила вина.

Читайте такжеКсения Пунтус в реанимации: раскрыли реальное состояние жертвы Михалкова

По возвращении домой Андрей Баков лег спать, а Ксения же, по её словам, открыла окно и села на подоконник.

По ее словам, она часто так делала. В руках был айпад и в какой-то момент она упала вниз. Претензий к Бакову она не имеет.

Тем временем Бакова повторно опросили.

"Внук известного режиссёра подтвердил свои первоначальные показания о том что он спал и о падении подруги узнал только от полиции. В ближайшие дни он планирует навестить Ксению в больницу", - говорится в сообщении.

После улучшения состояния к Ксении Пунтус начали пускать посетителей. До этого рядом с ней была только мама.

Напомним, до этого Ксения Пунтус ничего не помнила о падении, кроме своего имени.

Ксения Пунтус выпала из окна внука Михалкова 11 января. Ее нашли со множественными повреждениями прохожие.

новости шоу бизнеса Ксения Пунтус
Сейчас вы просматриваете новость «Ксения Пунтус пришла в себя и сделала признание о внуке Михалкова». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:08
Раскрыт хитроумный план Трампа: Парнас рассказал, почему президент США не поехал в Польшу
11:52
"Пытаются исказить историю": в Европарламенте жестко осадили Путина
11:51
Рада дала "зеленый свет" легализации игорного бизнеса в Украине
11:42
Климатолог предупредила о "погодных ударах" в 2020-м Видео
11:30
"Кое-как сваяли": российский геолог предостерег от поездок по Крымскому мосту
11:30
Мої думки тихі 2020: роад-трип с глубоким смыслом для каждого Видео
11:28
На пленках Гончарука соратницу Маркаровой спутали с замом Богдана – журналист
11:25
"У*бище, ноги не раздвигает": Волочкова бесстыже засветила грудь
11:20
Двум членам Кабмина грозит отставка - эксперт
11:20
Что показали чайные беседы Гончарука мнение
11:07
Дом Дракона: появилась дата выхода продолжения Игры престолов
11:01
В Днепре 19-летний парень публично свел счеты с жизнью - фото 18+
11:00
Журналист спрогнозировал, как слитые записи повлияют на позиции Гончарука
10:57
"Чудесные нарезки": в Слуге народа оценили скандал с пленками Гончарука
10:53
iPhone 12: аналитики раскрыли секреты новинки Apple Видео
10:45
Половое воспитание 2 сезон от Netflix: дата выхода, актеры и трейлер Видео
10:43
Операция "преемник Путина": что значит послание главы РФ и отставка Медведева мнение
10:42
Стало известно, почему Кадыров покинул пост главы Чечни
10:40
Как кружок "полезных идиотов" убивает рейтинг Зеленского мнение
10:30
"Профан" в экономике": Гончарук ответил на скандал с прослушкой Видео
10:27
В России слили компромат на потенциального сменщика Медведева
10:26
Ксения Пунтус пришла в себя и сделала признание о внуке Михалкова
10:19
СМИ узнали о встрече Зеленского и Гончарука: президент отреагировал на слитые пленки
10:14
Суд лишил детей Гайдара прав: подробности скандала
10:01
"Покушение на суверенитет Украины": преемник Медведева угодил в Миротворец
10:00
Оливье для Зеленского: в Сеть слили третью часть скандальных пленок Гончарука Видео
09:57
Большая битва за пост премьера уже началась мнение
09:53
Разборки в Николаеве переросли в стрельбу: есть пострадавшие - фото
09:45
Гороскоп на 16 января всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников
09:30
В апреле ударят морозы: синоптик дала неожиданный прогноз на весну
09:15
Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине
08:55
Секс и марихуана: Милованов рассказал о своих слабостях
08:45
Черный лебедь, или Драматическое будущее Украины в ХХI веке мнение
08:42
Кровавое ДТП в Днепре: маршрутка насмерть раздавила женщину - фото 18+
08:32
Пленки Гончарука: зам Богдана опровергла свое участие в скандальном совещании
08:10
Кровавая стрельба в российском суде: есть жертва и раненый
07:25
Импичмент Трампа: названа дата суда над президентом США
07:05
"Как с бодуна": Бузова случайно засветила грудь на развратном фото
07:00
"Нетрадиционное и нюансированное": в Atlantic Council лестно выразились о новогоднем поздравлении Зеленского Видео
06:52
Катастрофа государственного масштаба: кто виноват в порывах на теплотрассах мнение
06:35
Астролог рассказал, насколько обрушится гривна в 2020 году
06:01
Окрашивание волос 2020: в моде рыжие волосы и отросшие корни - фото Фото
05:53
Модные украшения 2020: стилист рассказала, как быть в тренде в этом году Фото
05:28
Недолго осталось: когда надо убирать елку 2020 Видео
05:09
Маникюр 2020 – модный и самый красивый маникюр на короткие ногти фото Фото
04:32
Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать Видео
04:27
Уже не пися королева: "Царица ковровая" Maruv соблазняет стройными ножками на пикантных фото
03:59
Старые кони и борозда: ученые рассказали, как связаны секс и менопауза
03:11
"Я устал, я ухожу": в России намекнули Путину, что уже пора
02:24
"Синдром тетки": психолог рассказала, как вернуть вкус к жизни
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять