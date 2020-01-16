Ксения Пунтус пришла в себя и сделала признание о внуке Михалкова

Модель Ксения Пунтус после комы сделала неожиданное заявление, которое разнесли в прессе.
Модель Ксения Пунтус, которую нашли под окнами дома Михалкова-младшего с множественными травмами, заявила, что нанесла их себе сама.
Модель Ксения Пунтус пришла в себя и объявила, что у нее нет претензий к Михалкову, пишет КП.
Ксения Пунтус рассказала, что в тот роковой вечер вместе с внуком Никиты Михалкова зависала в баре, и выпила вина.
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По возвращении домой Андрей Баков лег спать, а Ксения же, по её словам, открыла окно и села на подоконник.
По ее словам, она часто так делала. В руках был айпад и в какой-то момент она упала вниз. Претензий к Бакову она не имеет.
Тем временем Бакова повторно опросили.
"Внук известного режиссёра подтвердил свои первоначальные показания о том что он спал и о падении подруги узнал только от полиции. В ближайшие дни он планирует навестить Ксению в больницу", - говорится в сообщении.
После улучшения состояния к Ксении Пунтус начали пускать посетителей. До этого рядом с ней была только мама.
Напомним, до этого Ксения Пунтус ничего не помнила о падении, кроме своего имени.
Ксения Пунтус выпала из окна внука Михалкова 11 января. Ее нашли со множественными повреждениями прохожие.