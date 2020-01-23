Стало известно от чего умер Juice WRLD - отчет полиции и врачей

От чего умер Juice WRLD - заключение судмедэкспертов/ Chicago Tribune

Судмедэксперты обнародовали официальную причину смерти 21-летнего рэпера Juice WRLD, который умер в декабре в аэропорту Чикаго.

Рэпер Juice WRLD умер от передозировки наркотиков, которые спровоцировали приступ, пишет Chicago Tribune.Читайте такжеУмер Juice WRLD: причина смерти, дискография, личная жизнь

По информации судмедэкспертов, Джаред Хиггинс умер из-за передозировки веществами. В его крови были найдены смертельные дозы оксикодона и кодеина.

Следователи также отмели версию суицида, так как обнаружили в багаже рэпера и его подручных обнаружили наркотики и оружие, в том числе 41 пакет с марихуаной и 6 бутылок кодеина.

По их мнению, Juice WRLD пытался скрыть наркотики, находившиеся у него при себе, потому что боялся ареста. Сообщалось, что еще в полете рэпер вел себя странно и агрессивно, а экипаж самолета заметил огнестрельное оружие у ребят из его команды.

При этом, при разговоре с девушкой рэпера, правоохранители выяснили, что он ранее имел "проблемы с наркотиками", а принимал только Percocet - обезбаливающее лекарство, в котором содержится оксикодон.