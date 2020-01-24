Участница Голос-10 Василиса Старшова обратилась к Зеленскому из-за Миротворца

Василиса Старшова / Instagram

Певица Василиса Старшова прошла первый этап Голоса Країни 2020, но потом сайт Миротворец опубликовал обвинительную статью о том, что она выступала в аннексированном Россией Крыму в 2016 году. Через 2 дня певица сделал официальное заявление по этому поводу, и обратилась к Владимиру Зеленскому.

"Это письмо я отправила на официальную почту Владимира Зеленского, но, согласно информации сайта ukranews.com, электронные письма граждан не принимаются. Письмо было отправлено также на адрес пресс-службы Владимира Зеленского. Я прошу всех неравнодушных к этой ситуации помочь донести мое письмо до президента Украины", - говорит Василиса.

Певица из Санкт-Петербурга устроила настоящее шоу на слепых прослушиваниях, и не только развернула к себе всех 4 тренеров, но и впервые в истории заставила их устроить рэп-баттл за нее.

В сети также размещено открытое письмо Василисы Старговой к Владимиру Зеленскому.

Старшова попросила у Зеленского разрешения остаться в Украине для участия в конкурсе Голос.

Текст письма:

"Открытое письмо участницы шоу "Голос Краiни" Василисы Старшовой – президенту Украины Владимиру Зеленскому

Уважаемый Владимир Александрович Меня зовут Василиса Старшова, я – участница текущего сезона шоу "Голос Краiни". Я успешно прошла этап слепых прослушиваний, развернула к себе всех наставников и вызвала резонанс аудитории моим выступлением. Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте после выхода первого эфира программы 19 января 2020 года.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 19-01-2020: слепые прослушивания

Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено "в черный список" базы данных сайта "Миротворец" как "нарушительницы государственной границы…" и "участницы пропагандистских акций России…". Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале "Золотая Балка" в составе группы "Ленинград" в Крыму в 2016 году. Вследствие этого моё участие в съёмках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители "Голоса Краiни" и телеканала "1+1", что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте. Ни в каких "пропагандистских акциях" никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь – это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо. "Голос Краiни" – это большой шаг в моей музыкальной карьере, возможность донести моё творчество до широкой аудитории. Мне хочется надеяться, что позитивная творческая энергия, которую я и другие участники "Голоса" стараемся вложить в наши песни, способна укрепить взаимопонимание между людьми всего мира и принести зрителям любовь и добро.

Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте.С уважением, Василиса Старшова", - говорится в письме Зеленскому.

Голос країни 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн видео 19-01-2020: Василиса Старшова - "Complicated"

Ранее появилась информация о том кто в какую команду попал в 10 сезоне Голоса