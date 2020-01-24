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Від пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии

24 января 2020, 13:39

Рассекречены имена и биография участниц 4 сезона шоу Від пацанки до панянки. Кто попал в Школу леди в шоу Від пацанки до панянки 2020 - читайте в материале Главреда.

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон - / Новий Канал

Новый 4 сезон Від пацанки до панянки выходит в феврале, и создатели шоу уже раскрыли имена некоторых участниц, и их биографию. Эти девушки приняли участие в одной из самых необычных программ на новом - Від пацанки до панянки 2020, и постарались поменять свою жизнь, избавиться от своих проблем.

Кто прошел на шоу Від пацанки до панянки 2020 - читайте в материале Главреда.

Від пацанки до панянки 2020 - участницы 4 сезона

Юлия Бандитка Чигиринец

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон: Юлия Чигиринец / Новий Канал

Возраст: 19 лет

Город: Винница

В 7 лет мать закрывала Юлию в сарае, в 8 лет брат садил ее на цепь. 

Очень агрессивна, и бьет окружающих.

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Евгения Батюшка Мазур

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон / Новий канал

Возраст: 19 лет

Город: Винница

Евгения – местный криминальный авторитет, зарабатывает на игровых автоматах и кражах. Чтобы получить желаемое, она готова на все. Пользуется слабостями других, идет по головам.

Девушка не чувствует поддержки семьи и друзей. И только наркотики помогают ей убежать от одиночества и обыденности. Запрещенные вещества она начала принимать еще в 15 лет.

Жене было 19, когда она потеряла отца. Он умер от передозировки. Его смерть заставила девушку задуматься о будущем, переосмыслить свой образ жизни. На проект Від пацанки до панянки 2020 она пришла, чтобы избавиться от зависимости и изменить жизненные приоритеты.

Виктория Синяк Кошутина

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон / Новий Канал

Возраст: 19 лет

Город: Одесса

Виктория работает веб-моделью. Свободное время уделяет тусовкам и развлечениям. Вику узнают почти в каждом заведении города, ведь она – настоящая королева треша и вечеринок. Прогуляться голышом, украсть что-то или устроить потасовку – обычное дело для своенравной красотки. Она специально выводит людей из себя, провоцирует их на негатив.

К агрессии и злости Вика привыкла с детства. Отец-тиран доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Убежать от одиночества и жестокости Вике помогали наркотики. Впервые она попробовала их в 12 лет.  Из-за нездоровой обстановки в семье девушка дважды пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она практически не поддерживает общение с родными.

Вика боится сойти с ума или умереть от вредных привычек. На проект Від пацанки до панянок 2020 она пришла, чтобы изменить манеру поведения и стиль жизни.

Владислава Роговенко 

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон / Новий Канал

Возраст: 24 года

Город: Днепр

В 16 лет Влада впервые пробует наркотики, в 17 – начинает продавать запрещенные вещества. Мало кто верил, что она сможет вырваться из этого "порочного круга". Но ей удалось взять себя в руки. В 19 лет Влада стала финалисткой реалити Нового канала Супермодель по-украински. Казалось, после проекта перед ней были открыты все двери, но… Модельную карьеру Влада променяла на наркотики, тусовки и новые отношения.

Дерзкая, острая на язык, провокационная. Влада любит привлекать к себе внимание, но не всегда делает это правильно. Близкие часто упрекают ее в необразованности и затыкают рот. Поэтому, несмотря на внешнюю красоту, девушка не может принять и полюбить себя.

Влада не знает, что такое любовь. Она не чувствовала ее ни от близких, ни от окружающих. Она одинока и опустошена. На проект Від пацанки до панянки 2020 Влада пришла, чтобы научится правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь.

Вика Боксерша Алехина

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон / Новий Канал

Возраст:18 лет

Город: Краматорск

Вика – участница сборной Украины по мини-футболу. Когда-то она была фаворитом тренеров, но из-за алкоголя и отсутствия дисциплины потеряла форму, уничтожила свою спортивную репутацию. Сейчас она видит смысл жизни только тусовках и пьянстве. Плюет на мнение окружающих, относится ко всем пренебрежительно.

Девушка считает, что никому нельзя доверять. Чувствует себя брошенной и одинокой. И ее чувства можно понять. Вике был всего месяц, когда от нее отказалась мать. С 7 лет она росла в приемной семье. Никогда не чувствовала любви и поддержки от близких.

Несмотря на сложные отношения с приемной матерью, Вика хочет оправдать ее надежды и измениться. На проект Від пацанки до панянки 2020 она пришла, чтобы найти себя и реализоваться в спорте.

Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн информация Вика Алехина:

Список участниц Від пацанки до панянки 4 будет обновляться и расширяться - следите за новостями на Главреде.

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