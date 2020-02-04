Евровидение 2020: правила голосования на Национальном отборе в Украине

Евровидение 2020 правила отбора в Украине / globallookpress.com

Национальный отбор на Евровидение 2020 в Украине начинается 8 и 15 февраля, а финал пройдет 22 февраля.

По результатам голосования за выступления украинцев, на Евровидение 2020 в Нилерланды поедет кто-то один.

Как будет проходить голосование на Отбор на Евровидение в Украине в 2020 году - читай в нашем материале.

Правила голосования на Отборе на Евровидение 2020 в Украине не поменялись в сравнении с 2019 годом, и уже появились на сайте Cуспільного. Читайте такжеЕвровидение 2020 Украина - где смотреть онлайн Национальный отбор первую частьВ полуфиналах и финале национального отбора, голосование зрителей и судей будет происходить параллельно.

Зрительское и судейское голосование будет суммироваться, и потом считаться общее число. Победителем будет тот, кто набрал больше баллов. Если 2 участника получили одинаковое количество баллов, то победит тот, у когобольше баллов по зрительскому голосованию.

Напомним, в Украине уже определились с порядком выступлений всех участников национального отбора 2020.

Прямые эфиры Национального отбора 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ. Информационную поддержку Национального отбора будут осуществлять все телеканалы группы StarLightMedia.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.

Смотреть онлайн отбор на Евровидение 2020 можно будет также на Главреде.