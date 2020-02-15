Отбор на Евровидение 2020 Украина: Результаты голосования 15-02-2020

Отбор на Евровидение 2020 второй полуфинал результаты / пресс-служба

Второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 от Украины прошел 15 февраля. Как спели участники, какие оценки поставили судьи, и как проголосовали зрители на втором полуфинале отбора на Евровидение 2020 - читайте в материале Главреда.

В первом полуфинале Отбора на Евровидение 2020 выступили Garna, Moonzoo Feat. F.M.F. Sure, Fo Sho, Элина Иващенко, David Axelrod, Александр Порядинский, Khayat и Tvorchi. Судьи Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов отдали свои голоса, зрители также сделали свой выбор.

Участники выступили в таком порядке:

Отбор на Евровидение 2020 участники второго полуфинала / СТБ

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По результатам голосования участники получили такие баллы:

Оценки судей на втором полуфинале Отбора на Евровидение 2020

Garna - 1 балл

Александр Порядинский - 2 балла

Fo Sho - 3 балла

Элина Иващенко - 4 балла

Moonzoo Feat. F.M.F. Sure - 5 баллов

David Axelrod - 6 баллов

Khayat - 7 баллов

Tvorchi - 8 баллов

Голоса зрителей на втором полуфинале Отбора на Евровидение 2020

Garna - 1 балл

Moonzoo Feat. F.M.F. Sure 2 баллы

Fo Sho - 3 балла

Элина Иващенко - 4 балла

David Axelrod - 5 баллов

Александр Порядинский - 6 баллов

Khayat - 7 баллов

Tvorchi - 8 баллов

В финал Отбора на Евровидение 2020 проходят David Axelrod, Khayat и Tvorchi.

Dávid Axelrod - Horizon - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Tvorchi - Bonfire - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Khayt Call For Love - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Напомним, второй полуфинал Отбора на Евровидение 2020 пройдет 15 февраля в 19-00. Смотреть онлайн трансляцию можно будет на Главреде.