Отбор на Евровидение 2020 Украина: Результаты голосования 15-02-2020

Полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине состоялся 15 февраля в 19:00 на телеканале СТБ и UА:Перший. Оценки судей и результаты голосования выступлений участников читайте на Главреде.
Второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 от Украины прошел 15 февраля. Как спели участники, какие оценки поставили судьи, и как проголосовали зрители на втором полуфинале отбора на Евровидение 2020 - читайте в материале Главреда.
В первом полуфинале Отбора на Евровидение 2020 выступили Garna, Moonzoo Feat. F.M.F. Sure, Fo Sho, Элина Иващенко, David Axelrod, Александр Порядинский, Khayat и Tvorchi. Судьи Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов отдали свои голоса, зрители также сделали свой выбор.
Участники выступили в таком порядке:
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По результатам голосования участники получили такие баллы:
Оценки судей на втором полуфинале Отбора на Евровидение 2020
- Garna - 1 балл
- Александр Порядинский - 2 балла
- Fo Sho - 3 балла
- Элина Иващенко - 4 балла
- Moonzoo Feat. F.M.F. Sure - 5 баллов
- David Axelrod - 6 баллов
- Khayat - 7 баллов
- Tvorchi - 8 баллов
Голоса зрителей на втором полуфинале Отбора на Евровидение 2020
- Garna - 1 балл
- Moonzoo Feat. F.M.F. Sure 2 баллы
- Fo Sho - 3 балла
- Элина Иващенко - 4 балла
- David Axelrod - 5 баллов
- Александр Порядинский - 6 баллов
- Khayat - 7 баллов
- Tvorchi - 8 баллов
В финал Отбора на Евровидение 2020 проходят David Axelrod, Khayat и Tvorchi.
Dávid Axelrod - Horizon - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Tvorchi - Bonfire - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Khayt Call For Love - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Напомним, второй полуфинал Отбора на Евровидение 2020 пройдет 15 февраля в 19-00. Смотреть онлайн трансляцию можно будет на Главреде.