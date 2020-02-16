Финал Нацотбора на Евровидение 2020 - порядок выступления

Финал отбора на Евровидение 2020 порядок выступления / СТБ

Ведущий Сергей Притула помог участникам Финала отбора на Евровидение 2020 определиться с порядком выступления через неделю 22 февраля.

Прямо на сцене Отбора после определения всех финалистов, Притула получил конверты с номерами, которые использовал по назначению.

Ведущий перемешал конверты, и предложил финалистам вслепую вытянуть жребий. Результаты жеребьевки на финал Отбора такие:

Финал Отбора на Евровидение 2020: порядок выступления

Krutь Jerry Heil Go-A David Axelrod Khayat Tvorchi

Финалисты выступят на Отборе 22 февраля с такими песнями.

Krutь - 99 смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020

Jerry Heil - Vegan смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020

Go-A - Соловей смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020

Dávid Axelrod - Horizon - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Khayt Call For Love - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Tvorchi - Bonfire - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Финал отбора на Евровидение 2020 в Украине пройдет 22 февраля в Киеве в 19-00.

Смотреть онлайн Отбор на Евровидение 2020 можно одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.