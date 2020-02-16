Финал Нацотбора на Евровидение 2020 - порядок выступления

В конце второго полуфинала прошла жеребьевка для финала отбора на Евровидение 2020. В каком порядке будут выступать финалисты 22 февраля - читай на Главреде.
Ведущий Сергей Притула помог участникам Финала отбора на Евровидение 2020 определиться с порядком выступления через неделю 22 февраля.
Прямо на сцене Отбора после определения всех финалистов, Притула получил конверты с номерами, которые использовал по назначению.
Ведущий перемешал конверты, и предложил финалистам вслепую вытянуть жребий. Результаты жеребьевки на финал Отбора такие:
Финал Отбора на Евровидение 2020: порядок выступления
- Krutь
- Jerry Heil
- Go-A
- David Axelrod
- Khayat
- Tvorchi
Финалисты выступят на Отборе 22 февраля с такими песнями.
Krutь - 99 смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020
Jerry Heil - Vegan смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020
Go-A - Соловей смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020
Dávid Axelrod - Horizon - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Khayt Call For Love - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Tvorchi - Bonfire - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Финал отбора на Евровидение 2020 в Украине пройдет 22 февраля в Киеве в 19-00.
Смотреть онлайн Отбор на Евровидение 2020 можно одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.
65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.