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Артистичный нафталин и талантливые отшельники: кто поедет от Украины на Евровидение 2020

Анастасия Заремба

журналист

18 февраля 2020, 10:16

Отбор на Евровидение 2020 в этот раз очень непредсказуем - в украинский финал пробились артисты, каждый из которых способен выиграть.

Кто поедет на Евровидение - Krutь
Бандуристка Марина Круть - одна из фаворитов отбора на Евровидение 202 от Украины / СТБ

В эту субботу, 22 февраля, завершится отбор на Евровидение 2020 - Украина выберет исполнителя, который будет представлять ее на главном европейском песенном конкурсе.

По итогам двух полуфиналов в финале оказались шесть музыкальных коллективов: Jerry Heil, Go-A, Krutь, David Axelrod, Khayat и Tvorchi. Эти шестеро финалистов определят, кто поедет на Евровидение от Украины 2020.

Денис Путинцев, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany, рассказал нам о том, какие шансы на победу у каждого из претендентов.

"Нынешний Нацотбор очень сложный с точки зрения прогнозирования, намного сложнее, чем предыдущие. Выстрелить может кто угодно. И, как показала практика первого и второго полуфиналов, выстреливают как раз те люди, о которых ранее широкая общественность ничего не знала, в отличие от прошлых годов, когда наоборот, на артиста работало имя. Все (и я в том числе) делали ставку на Jerry Heil, но она заняла всего лишь третье место в первом полуфинале", - отметил эксперт.

По его словам, этому есть как социальные, так и культурологические объяснения: 

Читайте такжеОтбор на Евровидение 2020: как голосовать за участников"Социальные причины понятны – у нас с 2014 года развивается активная, результативная новая волна украинской музыки. А культурологические - в том, что в Украине появилось на модной сцене очень много делающих прогрессивную и конкурентную европейскую музыку. Но это люди студийной работы и они не готовы к большой сцене - очень сильные как музыканты и вокалисты, но как артисты еще до конца не состоялись. Не все умеют работать с публикой. Потому мы имеем дилемму – с одной стороны молодая кровь, которая делает крутую музыку, но не умеет работать с публикой, а с другой - представители классической эстрады, песен, понятных широкой аудитории, которые сформировались как артисты, но при этом их песни немного попахивают нафталином".

"Ярко выраженного фаворита у меня в этом отборе нет – победить может кто угодно", - сказал продюсер и прокомментировал шансы каждого из шести финалистов.

Krutь

Krutь – "99"

Krutь – одна из тройки моих лидеров, которая точно будет на лидирующих позициях. На каких именно – будет зависеть от зрителей.

Она хороша украинской аутентичностью. Она может спрятать за бандуру какие-то свои творческие минусы и это, при правильном построении номера, может сыграть для Украины в плюс в Европе. При этом она очень открытая девушка, возможно, где-то даже инфантильная. И этим она как раз и покорила зрителей во время первого полуфинала.

Jerry Heil
Jerry Heil

Jerry Heil – "Vegan"

Jerry Heil изначально была фавориткой, по крайней мере, у тех, кто связан с шоу-бизнесом. Ее можно любить или не любить, но это тот персонаж, который взорвал украинский шоу-бизнес.

Но люди ее почему-то не оценили, хотя трек хороший и запоминающийся, очень стильный и актуальный, но пока для меня это выглядит немного искусственным. Я ей не до конца верю – она работает на себя, а не для зрителя.

Go-A
Go-A

Go-A – "Соловей"

Go-A – темная лошадка, которая выстрелила абсолютно случайно. Как мне говорили люди, которые были в зале – плохо, что не наливают. Собственно, это характеризует их выступление.

При всем уважении к тому, что делают ребята, и к тому, что девушка-вокалистка работает в Доме ветеранов, это точно не тот трек, который может показать Украину в Европе при всей его аутентичности. Не говоря уже о том, что как артисты они еще очень сырые.

David Axelrod
David Axelrod

David Axelrod – "Horizon" 

David Axelrod – яркий пример артиста с опытом, представителя старой классической эстрады. При том, что он достаточно молодой человек, у него достаточно сильный сбитый, как хорошо прожаренный бифштекс, качественный номер и песня, безупречный вокал, но на его выступлении в пору вспомнить фильмы Король Лев, Титаник и еще какие-то голливудские романтические драмы.

Это фоновая песня, очень красивая, но это не победа на Евровидении.

Khayat
Khayat

Khayat – "Call For Love"

Khayat – также один из моих личных фаворитов. Но при этом, он очень сырой как артист. У него отличный трек, и, как правильно сказал Дроздов, он соединил гортанную этнику с очень форматным денсом.

Его музыка имеет все шансы стать масс-культурной, радийной.  И ему даже можно простить отсыл к треку STROMAE – Alors on dance.  Но как только он выходит на сцену с двумя девочками из территории "А"-1998, все это меркнет.

Tvorchi
Tvorchi

Tvorchi – "Bonfire"

Tvorchi – это неожиданность. Я ожидал от жюри, что они оценят трендовость их музыки – когда их слушаешь, испытываешь гордость за то, что происходит в украинском шоу-бизнесе. Все, что они делают, начиная от одежды и заканчивая каждым звуком и каждой нотой – это модно.

И для меня было сюрпризом, что за них проголосовали зрители – мы либо недооцениваем массового зрителя, либо зритель Евровидения точечный, то есть смотрит в Сети Евровидение и реагирует на конкретную передачу и не смотрит телевизор. Но если мы говорим о Европе, то пока выделиться как музыкантам шансы у них очень малы.

Финал отбора на Евровидение 2020 в Украине пройдет 22 февраля в Киеве в 19-00.

Читайте такжеФинал Нацотбора на Евровидение 2020 - порядок выступленияСмотреть онлайн отбор на Евровидение 2020 можно одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.

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