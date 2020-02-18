Песню Vegan Jerry Heil перевели на украинский язык - видео смотреть онлайн

Необычную песню участницы Национального отбора на Евровидение 2020 Jerry Heil про веганов перевели на украинский язык.
Песня Jerry Heil Vegan вызвала бурные обсуждения в сети, так как была раскритикована за то,что преподносит вегетарианцев. Однако в поддержку певицы ее фанаты перевели песню Vegan на украинский язык, и не просто перепели, но сняли по ней клип.
Jerry Heil очень растрогалась из-за этого и написала большой благодарственный пост об этом в Instagram.
"Соцопитування на різних сайтах кажуть, в філіалі нацвідбору моя позиція — 3 місце.., але такі ваші відео запалюють в мені віру, бо стільки каверів і підтримки говорять про те, які ми об’єднані й що хочемо одного. Знаєте, чого я насправді хочу всією душею? Нехай мій досвід навчить усіх не боятися! Пробувати себе в новому! Бо що якщо життя таки єдине? А скільки тобі відведено років? Лишайся завжди собою і рости! Ми в цьому світі для того, щоб розвиватися - я так відчуваю!", - пишет Jerry Heil.
Читайте такжеКто будет в финале Отбора Евровидения 2020: песни и биография участников
При этом она отметила, что нужно еще иметь уважение к планете и к другим людям.
"Люди інтелектуально просунулися сильно вперед. Зрозуміли, що рабство, расизм і будь-яка інша дискримінація - не здорово. Пора зрозуміти, що це так само не здорово по відношенню до інших видів. Не тільки людей. Чому ми ділимо тварин на друзів і їжу: собака друг, теля - м’ясо? Хіба це не дискримінація? Зайдемо з іншої позиції. Існує також твердження, що є різні види людей. Як от різні види тварин: одні харчуються м’ясом, інші - травою. Можливо! Я вважаю, ніхто не може нав’язувати тобі свою думку: як би ти не харчувався. Ти можеш лише бути тим, ким ти є - і транслювати це. І тоді ті, хто має схоже бачення і відчуття світу, підтримають твій рух. Всім не стати однаковими, бо світ дуальний. Але просто будь. І транслюй. Я є. І я просто транслюю. І дякую вам, що ви підтримуєте! Шедевральнe відео, геніальний переклад! Дякую, чуваки!", - пишет она.
Автори перевода Вася и Нина Бойковы написали к видео, что надеются на позитивную оценку своей работы.
Jerry Heil - #VEGAN ПЕРЕКЛАД українською COVER Вася та Ніна Бойкови смотреть онлайн:
Jerry Heil Vegan перевод
Не імпоную твоїй мамі -
М’ясну паелью не сприймаю
Такий початок, мега
І тато твій не розгадає
Чого я моркву уминаю
Я просто веган, веган
Ооооо
Я сарказм не помічаю -
П’ю о п’ятій детокс-чай
Чай!
Та я просто веган
Я не ласую медвяним,
Яловичина в обід –
Мій маленький суїцид
Веган
Руколи я накупляю,
Краще там, де нас немає –
Це самообман
Спіткала через Тіндер зустріч –
Знайти хотіла рідну душу
А результат – жахливий.
Худа не через те, що хвора
Мій Б12 в повній нормі
Поїм свій тофу, тофу
Давай,
Твій сарказм не помічаю -
П’ю о п’ятій детокс-чай, детокс чай
Та я просто веган
Я не ласую медвяним,
Яловичина в обід –
Мій маленький суїцид
Веган
Руколи я накупляю,
Краще там, де нас немає –
Це самообман
БРІДЖ
Свіжий цитрус тисну в сквізер,
З’їм чудовий гуакамоле.
Як щодо залу й чималих сідниць?
Залиш собі свій протеїн та не мели дурниць!
Напомним, финал Отбора на Евровидение 2020 пройдет 22 февраля в 19-00.
65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.