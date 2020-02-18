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Песню Vegan Jerry Heil перевели на украинский язык - видео смотреть онлайн

18 февраля 2020, 17:30

Необычную песню участницы Национального отбора на Евровидение 2020 Jerry Heil про веганов перевели на украинский язык.

Jerry Heil собирается на Евровидение
Jerry Heil собирается на Евровидение / Instagram

Песня Jerry Heil Vegan вызвала бурные обсуждения в сети, так как была раскритикована за то,что преподносит вегетарианцев. Однако в поддержку певицы ее фанаты перевели песню Vegan на украинский язык, и не просто перепели, но сняли по ней клип.

Jerry Heil очень растрогалась из-за этого и написала большой благодарственный пост об этом в Instagram.

"Соцопитування на різних сайтах кажуть, в філіалі нацвідбору моя позиція — 3 місце.., але такі ваші відео запалюють в мені віру, бо стільки каверів і підтримки говорять про те, які ми об’єднані й що хочемо одного. Знаєте, чого я насправді хочу всією душею? Нехай мій досвід навчить усіх не боятися! Пробувати себе в новому! Бо що якщо життя таки єдине? А скільки тобі відведено років? Лишайся завжди собою і рости! Ми в цьому світі для того, щоб розвиватися - я так відчуваю!", - пишет Jerry Heil.

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При этом она отметила, что нужно еще иметь уважение к планете и к другим людям.

"Люди інтелектуально просунулися сильно вперед. Зрозуміли, що рабство, расизм і будь-яка інша дискримінація - не здорово. Пора зрозуміти, що це так само не здорово по відношенню до інших видів. Не тільки людей. Чому ми ділимо тварин на друзів і їжу: собака друг, теля - м’ясо? Хіба це не дискримінація? Зайдемо з іншої позиції. Існує також твердження, що є різні види людей. Як от різні види тварин: одні харчуються м’ясом, інші - травою. Можливо! Я вважаю, ніхто не може нав’язувати тобі свою думку: як би ти не харчувався. Ти можеш лише бути тим, ким ти є - і транслювати це. І тоді ті, хто має схоже бачення і відчуття світу, підтримають твій рух. Всім не стати однаковими, бо світ дуальний. Але просто будь. І транслюй. Я є. І я просто транслюю. І дякую вам, що ви підтримуєте! Шедевральнe відео, геніальний переклад! Дякую, чуваки!", - пишет она.

Автори перевода Вася  и Нина Бойковы написали к видео, что надеются на позитивную оценку своей работы.

Jerry Heil - #VEGAN ПЕРЕКЛАД українською COVER Вася та Ніна Бойкови смотреть онлайн:

Jerry Heil Vegan перевод

Не імпоную твоїй мамі -

М’ясну паелью не сприймаю

Такий початок, мега

І тато твій не розгадає

Чого я моркву уминаю

Я просто веган, веган

Ооооо

Я сарказм не помічаю -

П’ю о п’ятій детокс-чай

Чай!

Та я просто веган

Я не ласую медвяним,

Яловичина в обід –

Мій маленький суїцид

Веган

Руколи я накупляю,

Краще там, де нас немає –

Це самообман

Спіткала через Тіндер зустріч –

Знайти хотіла рідну душу

А результат – жахливий.

Худа не через те, що хвора

Мій Б12 в повній нормі

Поїм свій тофу, тофу

Давай,

Твій сарказм не помічаю -

П’ю о п’ятій детокс-чай, детокс чай

Та я просто веган

Я не ласую медвяним,

Яловичина в обід –

Мій маленький суїцид

Веган

Руколи я накупляю,

Краще там, де нас немає –

Це самообман

БРІДЖ

Свіжий цитрус тисну в сквізер,

З’їм чудовий гуакамоле.

Як щодо залу й чималих сідниць?

Залиш собі свій протеїн та не мели дурниць!

Напомним, финал Отбора на Евровидение 2020 пройдет 22 февраля в 19-00.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.

Jerry Heil новости шоу бизнеса Евровидение 2020
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