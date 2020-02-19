Одруження наосліп 6 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 18-02-2020

Одруження Наосліп 6 сезон 4 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Новый 4 выпуск 6 сезона Одруження наосліп 2020 вышел 18 февраля в 22:45. Новые ведущие - Даниэль Салем и Виктория Кириченко постараются помочь новой паре - врачу экстра-классу и гламурной инста-блогерше, которые привыкли к роскоши.

Что показали во 4 выпуске Одруження Наосліп 2020, и как сложатся отношения новобрачных с очень тяжелыми характерами - можете читать и смотреть онлайн на Главреде.

Даниэль Салем и Виктория Кириченко постарались свести вместе двух неперечных людей, которые привыкли к высокому уровню жизни.

Одруження наосліп 6 сезон 4 выпуск Руслан / 1+1

Руслану 29 лет, он - один из самых успешных стоматологов страны. У него есть собственный успешный бизнес - сеть медицинских клиник.

Он водит спортивное авто, очень много работает, и пережил в прошлых отношениях измену из-за бывшего своей девушки. Он учился и работал в Нью-Йорке.

Одруження наосліп 6 сезон 4 выпуск Лена / 1+1

Лене 24 года, она - популярная блогерша, у которой тысячи подписчиков, еще больше лайков. Еже желают миллионы мужчин в интернете, социальные сети - ее жизнь и работа.

Она начала отношения в 20 - с 33-летним мужчиной, который баллотировался в депутаты. Но девушка решила, что она вскоре переросла его, а когда узнала об изменах - бросила его.

Одруження наосліп 6 смотреть 4 выпуск онлайн 18-02-2020:

Все выпуски нового 6 сезона Одруження наосліп выходят на 1+1 в 22:45 на 1+1 каждый вторник. Смотреть онлайн Одруження Наосліп можно на сайте Главред.