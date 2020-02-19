Одруження наосліп 6 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 18-02-2020

Новый выпуск 6 сезона Одруження наосліп вышел на 1+1. Что показали в четвертом выпуске Одруження наосліп 2020, и кто будет выбирать себе пару в обновленном шоу - смотрите и читайте на Главреде.
Новый 4 выпуск 6 сезона Одруження наосліп 2020 вышел 18 февраля в 22:45. Новые ведущие - Даниэль Салем и Виктория Кириченко постараются помочь новой паре - врачу экстра-классу и гламурной инста-блогерше, которые привыкли к роскоши.
Что показали во 4 выпуске Одруження Наосліп 2020, и как сложатся отношения новобрачных с очень тяжелыми характерами - можете читать и смотреть онлайн на Главреде.
Даниэль Салем и Виктория Кириченко постарались свести вместе двух неперечных людей, которые привыкли к высокому уровню жизни.
Руслану 29 лет, он - один из самых успешных стоматологов страны. У него есть собственный успешный бизнес - сеть медицинских клиник.
Он водит спортивное авто, очень много работает, и пережил в прошлых отношениях измену из-за бывшего своей девушки. Он учился и работал в Нью-Йорке.
Лене 24 года, она - популярная блогерша, у которой тысячи подписчиков, еще больше лайков. Еже желают миллионы мужчин в интернете, социальные сети - ее жизнь и работа.
Она начала отношения в 20 - с 33-летним мужчиной, который баллотировался в депутаты. Но девушка решила, что она вскоре переросла его, а когда узнала об изменах - бросила его.
Одруження наосліп 6 смотреть 4 выпуск онлайн 18-02-2020:
Все выпуски нового 6 сезона Одруження наосліп выходят на 1+1 в 22:45 на 1+1 каждый вторник. Смотреть онлайн Одруження Наосліп можно на сайте Главред.