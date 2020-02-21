Помогли: адепты Водонаевой "заминировали" 16 роддомов в Москве

Алена Водонаева / Mash

Сторонники Алены Водонаевой после ее задержания и разворачивания скандала, не нашли ничего лучше, чем "заминировать" 16 роддомов в Москве.

Наглые "террористы" прислали предупреждение о минировании в полицию, пишет Mash.

Накануне на электронную почту отдела полиции на юго-западе Москвы пришло очень интересное письмо. В весточке сообщалось о том, что заминировано 16 родильных домов, а также одно здание суда. В теме письма было написано "Респект Водонаевой".Читайте также"Это не *бать детей": Шнуров жестко осадил протоиерея РПЦ

В конце списка виртуальные террористы подписались еще раз: "В поддержку Водонаевой" (ну, чтобы наверняка). В зданиях, естественно, не нашли никакой взрывчатки, сейчас остроумных минеров ищет полиция.

Параллельно, вечером 20 февраля минирование устроили в Санкт-Петербурге, пишет телеграм-канал Мойка78.

Всего полиция осмотрела 366 объектов, и естественно, не нашла никакой взрывчатки. Письма с угрозами взрывов приходили на электронные почты судов в четырех районах Петербурга с 9:16 до 9:30. Что примечательно, лжеминеры отправляли их с электронного адреса "respect.vodanaevoi@yandex.ru".

Все из-за позиции Водонаевой о маткапитале и том, что по ее мнению бедным не стоит рожать.

Через пару дней после ее публичного обращения, ей пришла повестка из полиции, и ее задержали и допросили. "Сторонники" Водонаевой начали действовать уже после общения Водонаевой с полицией.