  1. Главная
  3. Stars

Помогли: адепты Водонаевой "заминировали" 16 роддомов в Москве

21 февраля 2020, 12:53

Воодушевленные яростным постом Алены Водонаевой россияне поставили на уши Москву и Питер уведомлением о минировании.

Алена Водонаева
Алена Водонаева / Mash

Сторонники Алены Водонаевой после ее задержания и разворачивания скандала, не нашли ничего лучше, чем "заминировать" 16 роддомов в Москве.

Наглые "террористы" прислали предупреждение о минировании в полицию, пишет Mash.

Накануне на электронную почту отдела полиции на юго-западе Москвы пришло очень интересное письмо. В весточке сообщалось о том, что заминировано 16 родильных домов, а также одно здание суда. В теме письма было написано "Респект Водонаевой".Читайте также"Это не *бать детей": Шнуров жестко осадил протоиерея РПЦ

В конце списка виртуальные террористы подписались еще раз: "В поддержку Водонаевой" (ну, чтобы наверняка). В зданиях, естественно, не нашли никакой взрывчатки, сейчас остроумных минеров ищет полиция.

Параллельно, вечером 20 февраля минирование устроили в Санкт-Петербурге, пишет телеграм-канал Мойка78.

Всего полиция осмотрела 366 объектов, и естественно, не нашла никакой взрывчатки. Письма с угрозами взрывов приходили на электронные почты судов в четырех районах Петербурга с 9:16 до 9:30. Что примечательно, лжеминеры отправляли их с электронного адреса "respect.vodanaevoi@yandex.ru".

Все из-за позиции Водонаевой о маткапитале и том, что по ее мнению бедным не стоит рожать.

Через пару дней после ее публичного обращения, ей пришла повестка из полиции, и ее задержали и допросили. "Сторонники" Водонаевой начали действовать уже после общения Водонаевой с полицией.

Алена Водонаева новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Помогли: адепты Водонаевой "заминировали" 16 роддомов в Москве». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:50
"Провинция Бухань и алкаши": хулиганы в Википедии переименовали Новые Санжары
13:49
Эвакуированные из Уханя украинцы показали "деликатесы" в Новых Санжарах Видео
13:46
Источающая яд Собчак облила помоями Шнурова
13:44
Названа выставка, на которой точно покажут PlayStation 5 и Xbox Series X
13:38
"Ничего не рассматривается": Шевченко ответил на слухи о переходе в Милан Видео
13:33
Санжарского позора можно было избежать мнение
13:28
Официальный дизайн нового смартфона LG V60 ThinQ слили в сеть
13:15
"Не местные": полиция задержала десятки протестующих в Нових Санжарах Видео
13:03
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: едкая критика, крах мечты и ядовитые подколы Видео
12:59
Авторы Мандалорца рассказали, как игровой движок Unreal Engine 4 помог на съемках
12:58
"Экономика растет быстрее, чем в Европе": Гончарук выступил в Раде
12:56
В России Гриценко приговорили к шести годам тюрьмы: первые детали
12:53
Помогли: адепты Водонаевой "заминировали" 16 роддомов в Москве
12:39
"Доктор сказал в морг - значит в морг": когда заработает медреформа, и в чем ее суть
12:32
"Уже видели": Мендель рассказала о "профессиональных" протестующих в Новых Санжарах
12:23
Пропагандисты ехали с лекциями: в Украину не пустили соратника Жириновского Видео
12:10
Холостяк 2020: точная дата выхода и главный герой 10 сезона Видео
12:08
"Глубоко пришибленные": кто и как использовал Новые Санжары в своих целях – эксперт Видео
11:50
"По живому": Путин сунул нос в дела украинской церкви
11:37
В Grand Theft Auto IV в Steam добавили достижения. На это ушло 11 лет
11:30
Кто поедет на Евровидение - песни и биография участников финала отбора Видео
11:27
"Душ отпи*дил током": эвакуированные украинцы показали условия в Новых Санжарах Видео
11:23
Эвакуация украинцев из Уханя: Гончарук заявил об информационной войне
11:05
Дело Ричарда Джуэлла: из героя страны во врага нации за три дня Видео
10:58
В Слуге народа назвали способ проведения выборов в аннексированном Крыму
10:41
Подозрение на коронавирус: в Брянске с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая
10:37
"С колена ее въе*и": на Житомирщине школьницы жестоко избили сверстницу Видео
10:37
"С большим сердцем и миллионами": Арахамия засветился в популярном шоу Видео
10:30
В Копенгагене состоялся Европейский VRV-саммит DAIKIN новости компании
10:16
"В течение месяца": в Китае спрогнозировали "победу" над коронавирусом Видео
10:00
Путин неожиданно вспомнил об уважении к украинцам
09:57
Бить гривной: Венедиктова поддержала ужесточение наказания для журналистов
09:39
"Надежда умирает последней": Путин заявил о планах договориться с Зеленским
09:26
"Путин Хубло": президент РФ ответил на вопрос о сериале с участием Зеленского
09:06
Головой об пол: среди подростков стремительно распространяется новая смертельная "игра" Видео
09:04
Бойня в Новых Санжарах: Аваков заметил "уши" политиков Видео
09:00
"С трусиками в зубах на четвереньках": откровения девушки, практикующей БДСМ
08:47
Почему в Украине сейчас все хуже, чем до Майдана мнение
08:40
"Подожжем вместе с ними на*уй": в Новых Санжарах угрожают эвакуированным украинцам Видео
08:35
Эксперт дал неожиданный прогноз, когда исчезнет коронавирус
08:05
"Стучала палками по забору": под Киевом алабай покусал женщину
07:26
"Не достигли мира": Пристайко рассказал о судьбе Минских соглашений
07:00
Гороскоп на 21 февраля всех знаков Зодиака: подсечка врага, горькие провтыки и рост сексапильности Видео
06:59
Коронавирус на Diamond Princess: у двоих эвакуированных обнаружили коронавирус
06:54
Новые Санжары - всеукраинское позорище мнение
06:27
"Какие шикарные ноги": Костромичева разделась и взбудоражила пикантным фото
06:14
Ученые выявили пользу средиземноморской диеты
05:59
День женского счастья 2020 – картинки живые и поздравления прикольные
05:34
Столкнул с пути истинного: мужчина "раскрутил" на секс школьницу и снял порно
05:02
Что нужно делать в первую родительскую субботу 2020 и что никак нельзя Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять