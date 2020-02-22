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Khayat пообещал не ходить больше на Евровидение, если не пройдет отбор 2020

22 февраля 2020, 21:20

Андрей Хаят сделал громкое признание перед выступлением в финале отбора на Евровидение 2020.

Khayat
Khayat раскрыл планы на будущее / СТБ скриншот

Андрей Хаят, который выступает под псевдонимом Ado Khayat, пообещал больше не ходить на отбор, если не попадет на Евровидение 2020.

Андрей Хаят прокомментировал участие группы Kazaky в своем номере, и планы на следующие Евровидения в интервью СТБ.

Когда у Хаята спросили, планирует ли он третий раз идти на отбор, если не пройдет в 2020 году, он скромно отказался.Читайте такжеКто поедет на Евровидение: смотреть онлайн финал отбора 22-02-2020

"Ведь я не хочу быть тем артистом, который ежегодно приходит на один и тот же конкурс и напоминает о себе. Я буду заниматься и в дальнейшем сольной карьерой, писать альбомы и снимать клипы", - сказал он.

При этом со сцены финала отбора на Евровидение, Khayat сказал, что его нынешний поход на отбор - попытка возвращения на большую сцену, и что если он не пройдет на Евровидение, то не будет "возвращаться" в 2021 году.

Напомним,  65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Украина выступает 12 и 16 мая.

Смотреть онлайн  трансляцию Евровидение 2020 можно будет на Главреде.

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