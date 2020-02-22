Khayat пообещал не ходить больше на Евровидение, если не пройдет отбор 2020

Андрей Хаят сделал громкое признание перед выступлением в финале отбора на Евровидение 2020.
Андрей Хаят, который выступает под псевдонимом Ado Khayat, пообещал больше не ходить на отбор, если не попадет на Евровидение 2020.
Андрей Хаят прокомментировал участие группы Kazaky в своем номере, и планы на следующие Евровидения в интервью СТБ.
Когда у Хаята спросили, планирует ли он третий раз идти на отбор, если не пройдет в 2020 году, он скромно отказался.Читайте такжеКто поедет на Евровидение: смотреть онлайн финал отбора 22-02-2020
"Ведь я не хочу быть тем артистом, который ежегодно приходит на один и тот же конкурс и напоминает о себе. Я буду заниматься и в дальнейшем сольной карьерой, писать альбомы и снимать клипы", - сказал он.
При этом со сцены финала отбора на Евровидение, Khayat сказал, что его нынешний поход на отбор - попытка возвращения на большую сцену, и что если он не пройдет на Евровидение, то не будет "возвращаться" в 2021 году.
Напомним, 65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Украина выступает 12 и 16 мая.
Смотреть онлайн трансляцию Евровидение 2020 можно будет на Главреде.