Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 24-02-2020

Новый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 24 февраля. Что показали во 2 выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон, и как себя повели в школе пацанки - читай на Главреде.
Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Второй выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 24 февраля на Новом канале в 19-00.
Во втором выпуске Від пацанки до панянки 2020 участницы прощались со своим страшным прошлым, осознавали свои ошибки и сами решали, что им нужно менять. Кроме того, их проведал кое-кто с Топ-модели по-украински, чтобы сделать сюрприз.
Что было в первом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.
Влада Роговенко вернулась на шоу после своего перелома - но спокойно пожила немного - на второй неделе шоу она устроила самую масштабную драку сезона, причем она не стеснялась пускать в ход свой гипс.
Но драке предшествовали приятные моменты - во первых, их поселили в шикарный замок-монастырь.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 17-02-2020
Девушки ожидали увидеть шикарную виллу с бассейном, как это было в прошлых сезонах реалити. Но им выделили настоящий замок, построенный французским архитектором по средневековому проекту.
Ксения Бабченко решила выбрать это место, потому что когда-то там был женский монастырь и школа.
"Секрет" замка испугал пацанок не на шутку.
Девушки разволновались, что им придется работать жить в одной комнате и обходиться без еды, но все было не так плохо.
Дополнительной компенсацией стал визит Софи Беридзе, которая поделилась с ученицами Школы леди женскими премудростями.
На второй неделе проекта преподаватели Школы леди решили начать учить участниц женским хитростям. А для этого пригласили в гости участницу второго сезона Топ-модели по-украински Софи Беридзе.
Ученицам Школы леди устроили день красоты с масками и патчами. К обучению будущие леди отнеслись скептически. Ведь их педагог оказалась трансгендером.
Участницам Софи подарила косметику, триммер для носа, полоски для депиляции и менструальную чашу. Все это пацанки тут же начали испытывать на себе.
"Как она вообще может разбираться в женской физиологии?", – удивляется Вика #Боксерша Алехина.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии
Но настоящий ужас у учениц вызвали даже не восковые полоски, а... каблуки! Софи Беридзе выдала девушкам бежевые "лодочки".
А из неприятного - пацанок ждал неприятный эксцесс масштабом на весь сезон - Школу леди посетила еще одна участница-конкурентка Наталья по прозвищу Лиса. И в этот момент началось настоящее месиво! Владислава Роговенко неудачно пошутила над новой пацанкой, за что и начала жестокую драку прямо перед съемочной группой. Более того, Наташа вытащила "заточку" и напала на соперницу.
Что еще случилось во втором выпуске Від пацанки до панянки 2020 - смотрите в выпуске.
Від пацанки до панянки 4 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 24-02-2020:
Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.