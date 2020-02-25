Від пацанки до панянки 4 сезон 2 выпуск - кто ушел

Второй выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 24 февраля. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участницы - читай на Главреде.
Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Второй выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 24 февраля на Новом канале в 19-00.
В конце недели преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. В конце первой недели, в статусе ученицы ушла одна участница в то время, кк еще одна получила последнее предупреждение. Кто и почему ушел во 2 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.
На второй неделе проекта преподаватели Школы леди попрощались с Анастасией #Париж Филиппской - сушефом из популярного ресторана.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 24-02-2020
За две недели в Школе леди Анастасия Филиппская показала себя спокойной и, как могла, избегала конфликтов.
"Я старалась не завалить ни одного испытания, Прилагала больше усилий, чем обычно. Впервые ходила на каблуках. Хотя, имея 85 килограммов, делать это совсем непросто. И проявила себя, считаю, нормально. Девушки были значительно хуже", - отметила она после "отбора".
Но преподаватели Школы леди было посчитали иначе, да еще и усомнились в искренности намерений Анастасии.
"Мы не уверены в реальности мотивации. Точнее, мы сомневаемся, что Анастасия пришла на проект, чтобы изменить свою жизнь", – пояснила заместитель директора Школы леди – искусствовед и телеведущая Катерина Виноградова.
Город – Харьков
Возраст – 24 года
Прозвище – Париж
Со стороны кажется, что у Насти не жизнь, а сказка. Она работает су-шефом на известном французском горнолыжном курорте, знает пять языков, не считая матерного. Но если присмотреться, становится понятно, что не все так просто. Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографииОна привлекает внимание к себе пранком и троллингом, достаточно деспотичная в работе и считает себя выше остальных. На проекте хочет научиться контролировать себя и стать более женственной.
24-летняя харьковчанка Настя пришла на реалити Нового канала, чтобы стать более женственной и научиться выдержке и самоконтролю. По словам девушки, она не умеет сдерживать эмоции и обожает скандалы. Из-за этого постоянно страдают ее подчиненные. Последние шесть лет Анастасия Филиппская работает за границей – она шеф-повар в ресторане элитного горнолыжного курорта во Франции. Именно поэтому другие "пацанки" прозвали ее "Париж".
Від пацанки до панянки 4 сезон 2 выпуск смотреть онлайн анонс 24-02-2020
Настя #Париж Филиппская стала первой, кто в статусе ученицы Школы леди покинул проект. В зоне риска оказалась также Виктория #Боксерша Алехина, которую на этой неделе назвали худшей ученицей и вручили черное перо.
Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.