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Від пацанки до панянки 4 сезон 2 выпуск - кто ушел

25 февраля 2020, 12:08

Второй выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 24 февраля. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участницы - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел во 2 выпуске
Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел во 2 выпуске / Новий Канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Второй выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 24 февраля на Новом канале в 19-00.

В конце недели преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. В конце первой недели, в статусе ученицы ушла одна участница в то время, кк еще одна получила последнее предупреждение. Кто и почему ушел во 2 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

На второй неделе проекта преподаватели Школы леди попрощались с Анастасией #Париж Филиппской - сушефом из популярного ресторана.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 24-02-2020

За две недели в Школе леди Анастасия Филиппская показала себя спокойной и, как могла, избегала конфликтов.

Анастасия Филиппская
Від пацанки до панянки 2020 - Анастасия Филиппская / Новий Канал

"Я старалась не завалить ни одного испытания, Прилагала больше усилий, чем обычно. Впервые ходила на каблуках. Хотя, имея 85 килограммов, делать это совсем непросто. И проявила себя, считаю, нормально. Девушки были значительно хуже", - отметила она после "отбора".

Но преподаватели Школы леди было посчитали иначе, да еще и усомнились в искренности намерений Анастасии.

"Мы не уверены в реальности мотивации. Точнее, мы сомневаемся, что Анастасия пришла на проект, чтобы изменить свою жизнь", – пояснила заместитель директора Школы леди – искусствовед и телеведущая Катерина Виноградова.

Від пацанки до панянки 4 сезон кто ушел - Анастасия Филиппская
Від пацанки до панянки 4 сезон кто ушел - Анастасия Филиппская / Новий Канал

Город – Харьков

Возраст – 24 года

Прозвище –  Париж

Со стороны кажется, что у Насти не жизнь, а сказка. Она работает су-шефом на известном французском горнолыжном курорте, знает пять языков, не считая матерного. Но если присмотреться, становится понятно, что не все так просто. Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографииОна привлекает внимание к себе пранком и троллингом, достаточно деспотичная в работе и считает себя выше остальных. На проекте хочет научиться контролировать себя и стать более женственной.

24-летняя харьковчанка Настя пришла на реалити Нового канала, чтобы стать более женственной и научиться выдержке и самоконтролю. По словам девушки, она не умеет сдерживать эмоции и обожает скандалы. Из-за этого постоянно страдают ее подчиненные. Последние шесть лет Анастасия Филиппская работает за границей – она шеф-повар в ресторане элитного горнолыжного курорта во Франции. Именно поэтому другие "пацанки" прозвали ее "Париж".

Від пацанки до панянки 4 сезон 2 выпуск смотреть онлайн анонс 24-02-2020

Настя #Париж Филиппская стала первой, кто в статусе ученицы Школы леди покинул проект. В зоне риска оказалась также Виктория #Боксерша Алехина, которую на этой неделе назвали худшей ученицей и вручили черное перо.

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

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