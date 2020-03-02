Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 02-03-2020

Від пацанки до панянки 4 сезон 3 выпуск 02-03-2020 смотреть онлайн / Новый Канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Третий выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 2 марта на Новом канале в 19-00.

В третьем выпуске Від пацанки до панянки 2020 участницы попали в казематы, учились избавляться от бремени прошлого и носить кандалы и пошли прыгать с моста (вспоминаются слова"А если все будут с моста приыгать?...")

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В новом выпуск Пацанки еще и учились доверию. Первое задание - найти карту, а потом выбраться из казематов в стиле форд Боярд оказалось не такими простым. Девушек поделили на 2 команды с капитанами Алиной Шевченко и Викторией Кошутиной. Но для того, чтобы выбраться, нужно проявить много того, чего пока нет у девушек.

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"Стоит сундук, на нем три замка. На потолке висит штук сто ключей. Буквально секунда – и потолок начинает опускаться вниз. Падал он с бешенной скоростью", – рассказывает Влада Роговенко.

У девочек началась настоящая паника.

"Дурацкая комната. Было очень страшно. Я боялась там умереть!", – вспоминает #Бандитка.

Но когда девушки нашли все ключи от сундука, естественно, сокровищ там не оказалось, только совершенно другие вещи.

Наставники обратили внимание пацанок на обиды, которые мешают пацанкам сосредоточиться на будущем. Чтобы помочь им избавиться от ненавистного гнева на близких, они наглядно показали девушкам, как трудно живется с ним. Каждая участница получила гирю, которая символизирует боль и страдания. Но чтобы научиться прощать самих себя, обидчиков, несправедливые обстоятельства, которые произошли в их жизни, нужно осознать глубину проблемы. Для этого пацанкам пришлось целую неделю ходить еще и с кандалами.

Следующим шагом для девушек было все отпустить и начать новую жизнь. Наставницы решили, что это лучше всего сделать при помощи прыжка с моста. Так что новое задание было - прыгнуть с моста для пешеходом на Владимирской горке в Киеве. Конечно же, у девушек была страховка.

"Чтобы окончательно закрепить достижения, мы предложили девушкам экстремальным способом сделать шаг в новую жизнь. Ведь настоящая леди в критический момент умеет собраться и готова решительно шагать навстречу новым достижениям. Мы хотели, чтобы они запомнили этот момент, а главное – чувства, которые пережили", – рассказывает заместитель директора Школы Екатерина Виноградова.

В общем, пацанки воодушевились своим прогресом.

"Как мы сделаем первый шаг здесь, так мы можем сделать шаг в нормальную жизнь"– говорит Алина #Двезвезды Шевченко.

Ученицам Школы леди было нереально страшно – они долго решались на прыжки.

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Мария #Стрипуха призналась, что ей была так страшно и больно от страховки, что она больше никогда не совершит подобных прыжков.

К тому же оказалось, что одна из участниц шоу три недели обманывала всех, и ее решили проверить на полиграфе - естественно, после этого у нее все шансы покинуть шоу.

Точно также, они есть у Влады Роговенко, которую из Школы пацанок, однако, планомерно выживают сами участницы.

Від пацанки до панянки 4 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 02-03-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.