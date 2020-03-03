Від пацанки до панянки 4 сезон 3 выпуск - кто ушел

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 3 выпуске / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Третий выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 2 марта на Новом канале в 19-00.

В конце недели преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. В конце третьей недели, разгневанная директриса изгнала всех участниц шоу Від пацанки до панянки. Кто и почему ушел в 3 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

В этот раз у директора Татьяны Мокриди лопнуло терпение, когда она увидела пацанок после вечеринки в стиле 80-х с гостями почтенного возраста.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 02-03-2020

"Каждая из учениц напоминала мне Снегурочку первого января после ста корпоративов. Причем Снегурочка еще и свалилась в сугроб тысячу раз", – вспоминает директор Школы леди.

Девушки должны были развлекать гостей, но вместо этого были пьяные в стельку, а Женю #Батюшку Мазур чуть не стошнило на глазах у преподавателей. Сама же Школа леди напоминала сарай. Кругом была грязь, разбросанная еда и разлитые напитки.

"Они целую неделю работали над грузами прошлого. Такое поведение девушек – просто черная неблагодарность с их стороны. Они не понимают, где находятся. Поэтому я считаю, что им всем здесь не место", – разгневалась Татьяна Мокриди.

Директор отправила пацанок собирать вещи, чтобы с утра в Школе леди и духу их не было. Такой неожиданный поворот событий расстроил девушек.

"Мне страшно возвращаться на Позняки, где я живу. Там у меня не очень хорошие друзья, наркоманы. Боюсь, что все усилия, которые я приложила для изменений, пойдут насмарку", – грустит Катя #Канарейка Устинова.

Кроме того, девушки вместо собирания вещей успели сцепиться и начать драку в своей комнате.

Кого наберут учителя в Школу Леди вместо изгнанных девушек - станет известно 9 марта.

Від пацанки до панянки 4 сезон 3 выпуск смотреть онлайн анонс 02-03-2020

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.