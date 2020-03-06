На Пугачеву подали в суд

Алла Пугачева неожиданно попала в переплет на юридическом поприще.
Российскую примадонну Аллу Пугачеву решили засудить мирные российские жители.
На Аллу Пугачеву подали в суд из-за нарушения прав интеллектуальной собственности, пишет РИА.
Суд зарегистрировал иск 4 марта - от некой Кристины Мартиросян из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Точно неизвестно, по поводу чего она писала иск, но ходят слухи, что из-за регистрации Пугачевой торговой марки Кристина.
Кристина Мартиросян зарегистрировала на себя предпринимательство и основным видом деятельности в ЕГРИП указано "производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения".
Российский СМИ утверждают, что у нее открыта деятельность в городе Новый Уренгой по "детельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания".
Пока что Алла Пугачева никак не отреагировала на инцидент, а Кристина в комментариях СМИ отметила, что это их с Пугачевой личное дело.
Ранее на пенсионерку Аллу Пугачеву подавали в суд люди Путина.