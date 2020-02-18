Засудили: люди Путина отсудили у пенсионерки Пугачевой деньги

Пугачеву все никак не хотят оставлять в покое - в этот раз в центре внимания не ее дача в Подмосковье, а вилла с вертолетной площадке в Астрахани.
Алла Пугачева задолжала Пенсионному фонду РФ, и на нее подали в суд, который удовлетворил все требования людей Путина. В Итоге, пенсионерка-Пугачева должна деньги пенсионному фонду.
Речь идет о вилле Пугачевой, которая получила скромное название ЗАО "Карай-Эко" в Астраханской области, пишет Mash.
За неприглядным названием у Пугачевой скрываются 40% от охотниче-рыболовецкого "хозяйства". Хоть Пугачева владеет далеко не половиной этого замечательного "стартапа", но она может побаловать себя вертолетной площадкой, баней на берегу, своим причалом и круглосуточной охраной на территории биосферного заповедника.
От ЗАО "Карай-Эко" до Каспия — всего 20 км уровень - люкс.
Но у них нашлись проблемы с отчислениями Пугачевой в ПФР. Вот и пришлось подавать на бизнес Примадонны сразу 2 иска.
К слову, удовлетворял все желания чиновников Арбитражный, и теперь Пугачевой нужно будет заплатить 9к рублей.
Ранее Пугачева и Галкин вели войну с застройщиками в Подмосковье - рядом с их замком планировалось построить высотку.