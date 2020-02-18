Засудили: люди Путина отсудили у пенсионерки Пугачевой деньги

Алла Пугачева / Instagram

Алла Пугачева задолжала Пенсионному фонду РФ, и на нее подали в суд, который удовлетворил все требования людей Путина. В Итоге, пенсионерка-Пугачева должна деньги пенсионному фонду.

Речь идет о вилле Пугачевой, которая получила скромное название ЗАО "Карай-Эко" в Астраханской области, пишет Mash.

За неприглядным названием у Пугачевой скрываются 40% от охотниче-рыболовецкого "хозяйства". Хоть Пугачева владеет далеко не половиной этого замечательного "стартапа", но она может побаловать себя вертолетной площадкой, баней на берегу, своим причалом и круглосуточной охраной на территории биосферного заповедника.

От ЗАО "Карай-Эко" до Каспия — всего 20 км уровень - люкс.

Но у них нашлись проблемы с отчислениями Пугачевой в ПФР. Вот и пришлось подавать на бизнес Примадонны сразу 2 иска.

К слову, удовлетворял все желания чиновников Арбитражный, и теперь Пугачевой нужно будет заплатить 9к рублей.

Ранее Пугачева и Галкин вели войну с застройщиками в Подмосковье - рядом с их замком планировалось построить высотку.